L'ANC reivindica a la plaça Sant Jaume el valor revolucionari del Primer d'Octubre

L'Assemblea Nacional Catalana ha reivindicat a la plaça Sant Jaume el valor revolucionari de la celebració del Primer d'Octubre. Milers de persones s'han concentrat davant el Palau de la Generalitat, on s'ha llegit un manifest i s’ha projectat a la façana un vídeo amb imatges del referèndum d’independència i un recull de vídeos de la brutalitat policial d’aquell dia. Entre les imatges també s’hi ha pogut veure un tall de l’any 2018, on l’actual president de la Generalitat, Salvador Illa, assegurava que l’article 155, que va anul·lar l’autogovern català, s’hauria d’haver aplicat abans de la celebració del referèndum.Abans de la projecció del vídeo, el coordinador de la Comissió d'Estructures de País de l'ANC, Julià de Jòdar, i l’actriu Pepa Arenós, en representació dels CDR, han llegit un manifest conjunt, que situa els mesos de setembre i octubre del 2017 com "el punt més alt fins ara de la nostra revolució democràtica recent per la independència". En aquest sentit, Arenós ha reivindicat el Primer d’Octubre i la seva força popular fonamentada en tres eixos: “Organització civil, pressió suficient sobre els partits polítics i desobediència civil activa no violenta”.El manifest demana a l'independentisme que utilitzi noves formes de lluita i treballi noves formes de boicot i erosió a l’estat per tornar-lo a obligar a “treure's aquesta careta que s'ha posat a ulls internacionals gràcies als indults, l'amnistia i totes les altres farses". Finalment, Julià de Jòdar ha recordat que l'estat no compleix mai cap promesa i ha insistit en la necessitat de recobrar “la força i la iniciativa política al carrer, a la feina i a casa, però també a les institucions”.Paral·lelament a aquest acte de l'Assemblea i els CDR, durant la jornada d'aquest Primer d'Octubre les assemblees territorials de l’ANC han organitzat desenes d'actes arreu del país per commemorar i reivindicar aquesta data. Podeu consultar-ho a l'agenda: https://assemblea.cat/agenda/