9 d'Octubre

Entitats sobiranistes dels Països s'apleguen a València per reafermar el seu compromís cap la Independència

A l'inici es va dibuixar el mapa de l’espoliació i de les desigualtats.

Coincidint amb la Diada del País Valencià, ael Teatre Micalet de Valencia va aplegar al migdia un acte de la plataforma Decidim! sota el lema “No volem ser una Comunitat colonial. Volem ser un País Valencià lliure”. L'acte va comptar també amb la presència de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i diverses entitats del territori.

Tot l’acte va ser conduït èr Neus Barberà, una jove que pertany a Renàixer, una organització juvenil creada amb el suport de Decidim. En la seua intervenció, Barberà ha dit que els joves serien els més afectats per les decisions que es prenien avui. Ha demanat als més veterans en la lluita per les llibertats i pel sobiranisme de deixar-se de llepar les ferides

Per la seba banda, la presidenta de la Societat Coral el Micalet, Gemma Pasqual va recordar que ens unia la llengua i va denunciar les paraules de l'actual president de la Generalitat Mazón que parlava fa poc d’imposició del català al País Valencià, i ha alertat que el feixisme guanyava terreny a les institucions.

Zahia Guidoum, presidenta de la plataforma Decidim, va dit en començar la intervenció que aquest acte volia denunciar que el País Valencià era una colònia interna de l’estat espanyol. A continuació, ha posat com a exemple la situació de les infrastructures ferroviàries i l’empitjorament que sofreixen any rere any, mentre que a Madrid no fan sinó millorar. I ha citat el ministre espanyol Óscar Puente, que va dir que Espanya vivia el millor moment ferroviari de la història. “Efectivament, Espanya viu el millor moment ferroviari de la història, per això el País Valencià viu el pitjor”. Remarcant Estem empobrits per un espoli fiscal sistèmic”. Lluís Llach, com a president de l'ANC va apuntar que es considerava un dels Països Catalans ddel Nord.També va dir que som la colònia més poderosa que els queda econòmicament, governi qui governi i està claríssim que ells ho tenen sempre present. El president de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca, Joan Planes s’ha afegit a la denúncia de l’espoliació fiscal que sofreixen els Països Catalans, cosa que fa que augmente el deute any rere any. També ha fet una crida a la mobilització Les entres entitats sobiranistes del Països catalans es van comprometre a treballar conjuntament, tenin en compte la realitat cada un d'ells.

Gus Epam, de València Refugi, va posar sobre la taula el tema de la immigració. En el sentit que la integració ha de d'anar en el doble sentit. Quant a l’accés a l’habitatge, Gus Epam ha posat l’exemple solidari de com van funcionar els veïns de Benimaclet arran del racisme immobiliari, que ha descrit com la impossibilitat de persones que tenen un sou de tenir un lloc on viure pel fet de ser estrangers.

Per la seva banda, Imma Corell, d’Intersindical Valenciana, ha començat la intervenció dient que el panorama no permetia de ser gens optimista, i ha parlat d’enfonsament del model productiu valencià.

