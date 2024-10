El Ple de Fornells de la Selva rebutja la moció d’Independents per Fornells per instal·lar fotografies de l’1 d’octubre de 2017 a la sala de plens

La moció, que no va prosperar, va comptar amb l’oposició de Junts per Fornells i el grup d’ERC. Junts per Fornells va votar en contra, amb l’al·legació de l’alcaldessa, que va afirmar que no retiraria la fotografia de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, destacant la seva importància com a símbol de l’independentisme. Al seu torn, ERC, actualment a l’oposició, també va votar-hi en contra, argumentant que la moció no havia estat consensuada amb la resta de grups polítics(en cap moment cap partit ho va posar sobre la taula a la junta de portaveus), i que suposava un atac directe contra el partit. A més, van destacar que altres partits també van recolzar el pacte d'investidura a nivell nacional, no només ERC.



Per la seva banda, IPF va defensar fermament la seva moció amb un discurs contundent en què van subratllar la importància dels símbols exhibits a la sala de plens.



En el seu posicionament, van argumentar:"A la sala de plens s’hi desenvolupa la política municipal, no són banals, per tant, els símbols que s’hi exhibeixen. Tots som molt conscients de les conseqüències de l’aplicació de l’article 155 i de la repressió que s’ha exercit sobre càrrecs de representació. Però aquesta repressió també ha sigut exercida contra persones anònimes. Com tots sabem, hi ha aprovada una llei d’amnistia que s’està aplicant i que s’ha aplicat exclusivament en benefici dels mateixos repressors. I que no es preveu que s’apliqui a tots els represaliats i represaliades que van lluitar, que lluiten i que lluitaran per la independència del nostre país."



IPF va defensar que, més enllà de figures polítiques concretes, "el poble de Fornells, en lluita l’1 d’octubre de 2017," hauria de ser el protagonista de la sala de plens. "Amb aquesta moció no desmereixem, de cap manera, els polítics que es van jugar la pell pel nostre poble. Però creiem que correspon el poble estar a la sala de plens, ni el president Puigdemont, ni l’expresident Aragonès, ni molt menys el personatge que hi ha ara."



IPF va concloure que no es tractava de "despenjar el president", sinó de "penjar la dignitat de la gent que va defensar les urnes". Malgrat aquesta defensa, la moció no va obtenir els suports necessaris per ser aprovada.