Clam per la llengua a València i Alcoi

Milers de persones han eixit als carrers de València i altres ciutats per sumar-se a la crida de la Comissió 9 d’Octubre, la qual coordina Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una plataforma que aglutina entitats, sindicats i partits. La manifestació, que ha transcorregut amb total normalitat, ha tingut com a punt de partida la plaça de Sant Agustí i ha reivindicat la defensa de la llengua, el territori i els mitjans de comunicació públics baix el lema «Som País, parlem valencià».

Des d’ACPV, considerem essencial la mobilització d’enguany per denunciar l’agressió sistemàtica que pateix la llengua i territori. L’empitjorament de la situació lingüística s’ha evidenciat amb la imposició de la Llei Rovira per part del govern del Partit Popular, una normativa que agreuja la diglòssia institucional i margina el valencià en l’àmbit educatiu, social i administratiu.

Joves d’ACPV durant la manifestació a València

En la mateixa línia, la manifestació ha posat en relleu la necessitat de preservar el nostre territori davant les amenaces especulatives i polítiques depredadores que posen en risc el futur sostenible del País Valencià. Aquesta mobilització, per tant, no només ha defensat la llengua i el territori, sinó també els nostres drets com a ciutadans amb dret a una llibertat d’expressió sense censura

Denuncia l’agressió feixista a un manifestant a la fi de la manifestació al crit de “Brut de merda”

ACPV lamenta que al final de la manifestació no s’haja garantit la seguretat, i segons hem pogut saber, una persona ha patit una agressió en el carrer Castelló de València. L’agressió ha estat acompanyada pel crit “Brut de merda”. Denunciem que aquestes situacions ens porten als pitjors moments del passat. Acció Cultural del País Valencià es posa a disposició de la persona agredida i lamenta profundament aquest fet feixista. És un fet intolerable en una societat democràtica.

Marxa cívica a Alcoi i visita de Lluís Llach

No només hi ha hagut manifestació a València, a Alcoi ACPV ha participat en la marxa cívica en la qual s’hi han sumat una desena d’entitats i associacions per dir ben alt que som País Valencià! A més a més, la Comissió 9 d’Octubre, de la qual forma part ACPV ha rebut la visita de Lluís Llach, el cantant, polític i activista ha mostrat el seu suport al poble valencià en una situació complicada en l’àmbit polític i des d’ACPV