Flora i fauna

L’espectacle ‘Natura Encesa’ torna a amenaçar un parc únic a Barcelona

Ecologistes en Acció de Catalunya, a través del grup del Barcelonès, hem presentat al·legacions al projecte ‘Natura Encesa 2024’, tot donant suport a les que han presentat l’Associació de Veïnes i Veïns de Zona Universitària (AVZU), Depana i la UPC.

Recordem que aquest espectacle ja es va realitzar al 2023 als Jardins de Torre Girona, un espai únic com a parc forestal de Barcelona, i Ecologistes en Acció ens hi vam oposar, juntament amb les veïnes i altres organitzacions.

De fet, arrel de la denúncia que l’AVZU va interposar llavors, el ministeri fiscal va acceptar iniciar diligències -tot i que no es van aconseguir les mesures cautelars per parar l’espectacle-, però el jutge ha dictat el sobreseïment del cas. En cap moment nega que s’hagin causat danys, però diu que no han estat “substancials” per a la fauna o flora del lloc.

Tant des de l’associació veïnal, com les entitats que hi donem suport, considerem que els danys fets als Jardins de Torre Girona son molt greus, malgrat que el jutge no els considera substancials: Entre d’altres, no es podrà revertir el lloc a l’estat inicial d’abans de aquesta activitat per la tala d’arbres indiscriminada, la desbrossada feta i l’obertura de camins que s’han compactat i ha produït una disminució important de les espècies de flora del sotabosc, que han estat tallades i retirades per a la instal·lació del muntatge de Natura Encesa (estructures, cablejat, focus, altaveus, etc.). Alguns artres d’interès local, com ara tarongers de Louisiana (Maclura Pomifera) han sofert trencament d’arrels gruixudes per efecte de les rases fetes per passar els passa-tubs de les instal·lacions elèctriques -que no han estat enretirats-. La mort d’una oca i un ànec canyella (Tadorna ferruginea). També es va constatat un descens de polles d’aigua (Gallinula chloropus) que eren molt abundants i actualment quasi bé inexistents.

Per tot plegat, des de l’AVZU exposen i afirmen que als Jardins de Torre Girona ha tingut lloc una pèrdua molt important del seu ecosistema, tant a nivell paisatgístic com mediambiental i seguiran treballant perquè esdeveniments d’aquest tipus no es facin mai més en llocs amb un alt valor ecològic i un fràgil ecosistema.

Des d’Ecologistes en Acció també ho farem, i per això hem presentat les al·legacions a la prorroga de Natura Encesa per aquesta tardor hivern del 2024-25 i donarem suport a les entitats en les mobilitzacions i si tornen a presentar noves denuncies per demostrar que els danys son substancials acreditant el incompliment de la normativa.

El dimecres 25 de setembre a les 18h hi ha Audiència Pública a la seu del districte de les Corts, a on es convida tothom que vulgui mostrar el seu desacord per a que es torni a fer l’activitat a Torre Girona, a inscriure-s’hi i participar.