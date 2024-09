NOVA CALEDÒNIA

Els presos independentistes canacs segueixen en presons franceses

Des del 23 de juny de 2024, Christian Tein està empresonat i en règim d'aïllament a la presó francesa de Mulhouse-Lutterbach, al Departament de l'Alt Rin (Alsàcia). El cap del CCAT (Unitat de Coordinació d'Accions sobre el Terreny), un col·lectiu hostil al projecte de "descongelació de l'electorat" a Nova Caledònia, va ser enviat a la presó a l'Estat francès "continental" (a Alsàcia ) juntament amb sis independentistes més. Tots ells estan sota investigació i sospitosos pel sistema de justícia d'haver planejat i ordenat els violents disturbis que han sacsejat Nova Caledònia des del 13 de maig.

L'11 de setembre de 2024, Christian Tein va rebre la visita del diputat de LFI per Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud autoritzat per la llei com a part d'una visita improvisada d'un parlamentari. El president del FLNKS ja havia rebut visites de parlamentaris i periodistes en dues ocasions el juliol passat.