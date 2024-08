REPRESSIÓ

El President Puigdemont, des de Waterloo, ha reflexionat sobre la situació política actual

El MHP Carles Puigdemont, després de retornar a Barcelona aquest dijous després de més de sis anys i mig d'exili, s'ha pronunciat a les xarxes socials ja des de Bèlgica. El President Puigdemont, des de Waterloo, ha reflexionat sobre la situació política actual després de “dies extremadament difícils”. També ha criticat la roda de premsa del Departament d'Interior del Govern, titllant-la de deplorable i de “caça de bruixes”.

El President Puigdemont, des de Twitter, ha afirmat que "Lamentablement, avui l'inefable Departament d'Interior del nostre Govern ha perpetrat una de les rodes de premsa més deplorables que recordo, i em sento obligat a fer-ne un comentari. No puc creure que la caça de bruixes que s'ha desfermat contra algunes persones concretes, simplement perquè les han vist al meu costat en moments determinats, sigui protagonitzada des d'àmbits polítics que s'omplen la boca de lluita antirepressiva. L'onada repressora que ha desfermat el conseller Elena i el comissari en cap dels Mossos és digna de Marlaska o de Zoido. He de dir que algunes coses no em sorprenen, com això que jo vaig dur un barret de palla (no en vaig portar pas cap, tampoc no he estat mai en cap maleter, i tampoc no he residit mai a Hamburg: coses que s'inventen en els atestats policials i tenen sempre allò de la "presumpció de veracitat")".

El comunicat ha acabat amb aquesta consideració final: "Si el conseller Elena i el departament d'Interior haguessin complert amb la llei i m'haguessin donat l'escorta que em pertoca, haurien sabut en tot moment quin era el meu recorregut per Barcelona i per Catalunya. No els hauria calgut la delirant operació d'ahir, que formarà part per sempre més de la seva biografia pública. I no pas com un mèrit precisament.".

El President Torra també ha fet una piulada referint-se a la compareixença del cap dels mossos "Vull expressar el meu profund desacord amb aquestes paraules. Tot el contrari, si algú surt amb honor del dia d’ahir són precisament el mossos que eren al costat del MHP@krls. Vull reconèixer públicament el seu treball i professionalitat i agrair-los la feina feta de tants anys.".

La premsa internacional posa al punt de mira el Tribunal Suprem espanyol i alerta d'un cop judicial a l'Estat

Aquesta setmana, la revista nord-americana Newsweek ha publicat un contundent article en què adverteix sobre la preocupant situació que travessen les democràcies de diversos països, incloent-hi l'Estat espanyol, a causa de l'excés de poder dels seus tribunals suprems. A l'article, titulat "El Suprem s'ha descontrolat", el mitjà posa en el punt de mira aquests tribunals que estan adoptant posicions polítiques i imposant visions particulars, cosa que posa en risc l'equilibri de poder i la governança democràtica.



En una anàlisi que abasta tant els Estats Units com l'Estat espanyol i el Brasil, Newsweek critica durament aquests tribunals per sobrepassar els seus rols tradicionals. En el cas específic d'Espanya, l'article assenyala que la actuació recent del Tribunal Suprem espanyol representa un exemple clar d'aquesta "amenaça significativa per al teixit democràtic de la nació".



La revista destaca la "negativa del Tribunal Suprem a acceptar la legislació aprovada pel parlament que atorga amnistia als polítics catalans que busquen la independència" com a manifestació d'aquest excés judicial. A diferència del cas nord-americà, on el tribunal va ampliar el poder de l'executiu, a l'Estat espanyol, el Tribunal Suprem està desafiant directament la sobirania legislativa, cosa que Newsweek descriu com una "subversió d'una decisió legislativa sobirana amb tints de nacionalisme espanyol".

La revista també assenyala que aquest tipus d'accions per part del Tribunal Suprem "socaven el procés democràtic, on els funcionaris electes se suposa que representen la voluntat del poble". Aquest article és un toc d'atenció clar a les autoritats espanyoles, ressaltant que quan el poder judicial interfereix en decisions legislatives, no només s'erosiona la credibilitat del sistema, sinó que també "representa una amenaça significativa per al teixit democràtic de la nació".

Newsweek conclou que l'Estat espanyol "no és precisament conegut per respectar els desitjos de la seva població, particularment quan es tracta de catalans o bascos".