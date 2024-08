El Govern espanyol va condecorar al comissari Juan Fortuny que ahir va matar dues dones

El Govern espanyol va condecorar al comissari Juan Fortuny que ahir va matar dues dones. En una d'aquestes condecoracions (la de la pasqua militar del 6 de gener del 2020 a Barcelona) una persona del públic va ser detinguda després de cridar "Fora les Forces d'Ocupació". Ara la Delegació del Govern respanyol a Catalunya es planteja retirar les condecoracions al comissari jubilat de la Policia Nacional espanyola que aquest dimarts va assassinar la seva parella i exparella a Rubí i Castellbisbal i després es va suïcidar.

Durant les darreres dècades un nombre molt alt de dones van ser assassinades per membres de la policia i per militars (en definitiva per agents armats i pagats per l’Estat i les administracions, que vergonyosament opten per ocultar i perpetuar aquests fets).