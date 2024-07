català als nostres pobles

1a Trobada de Municipis Actius pel Català - Impulsem el català als nostres pobles i ciutats

Plataforma per la Llengua organitza la 1a Trobada de Municipis Actius pel Català - Impulsem el català als nostres pobles i ciutats, que tindrà lloc a l'Auditori del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra el divendres 12 de juliol al matí, de 9.15 h a 14.00 h.

La 1a Trobada de Municipis Actius pel Català - Impulsem el català als nostres pobles i ciutats serà el primer gran acte d'ImpliCAT, una nova línia d'acció de Plataforma per la Llengua per impulsar la política lingüística dels ajuntaments. En aquesta jornada, els eixos centrals del debat seran la retolació de comerços i les clàusules lingüístiques.



L'acte se celebrarà a l'auditori del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, s'obriran les portes a les 9.15 h i arrencarà a les 9.30 h amb una conferència inaugural de Mireia Plana, vicepresidenta de l'entitat. A les 10 h, una taula rodona de regidors servirà per abordar quines són les principals necessitats i preocupacions dels consistoris que els han dut a buscar l'assessorament de Plataforma per la Llengua, i conèixer els aprenentatges fets fins ara, els reptes i les possibles solucions. A partir de les 11.30 h, i durant gairebé dues hores, es faran els dos panells formatius, dedicats a la normativa i a la normalització del paisatge lingüístic. Finalment, a les 13.10 h, serà el moment de compartir les conclusions de la jornada, que aniran a càrrec de Rut Carandell, directora de l'entitat. Conxita Güell, delegada territorial de Catalunya, farà unes paraules d'agraïment i comiat per a cloure la jornada.