La Plataforma per la Llengua organitza una primera trobada de municipis compromesos amb el català

Ajuntaments com els de Terrassa, Vic o Sant Cugat del Vallès seran protagonistes d'aquesta jornada, que ha de servir per inspirar altres municipis i crear xarxa entre les regidories de llengua existents

La trobada s'emmarca en el projecte ImpliCAT, un nou eix d'acció de l'entitat per oferir serveis per a la política lingüística municipal, i es dirigeix específicament a regidors i tècnics locals i comarcals amb responsabilitats en l'àmbit de llengua

Plataforma per la Llengua organitza el divendres 12 de juliol la 1a Trobada de Municipis Actius pel Català, una jornada que vol servir per reivindicar la política lingüística en favor del català que es pot fer a escala municipal i, sobretot, com a punt de trobada per compartir bones pràctiques en aquest àmbit. L'entitat fa més d'un any que treballa intensament amb candidatures municipals i amb governs locals per assessorar-los en matèria de política lingüística, però vol fer un salt endavant per fer arribar aquestes polítiques a tots els ajuntaments. En aquest sentit, la trobada també ha de ser el primer gran acte d'una nova línia d'acció de l'organització, ImpliCAT, que oferirà serveis específics per a la política lingüística dels consistoris.

Amb aquesta voluntat, la 1a Trobada de Municipis Actius pel Català, que es farà al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona entre les 9.15 i les 14 h, es dirigeix de manera específica als regidors amb responsabilitats en l'àmbit de llengua i als tècnics municipals i comarcals. La jornada, que porta per títol Impulsem el català als nostres pobles i ciutats, inclourà una taula rodona amb diferents regidors amb qui l'entitat ha treballat en l'últim any; dos panells temàtics específics sobre normatives lingüístiques municipals i normalització del paisatge lingüístic, i clourà amb un resum de les principals conclusions de la jornada. A més, també hi haurà una conferència inaugural per situar l'estat de les polítiques lingüístiques en l'àmbit municipal, que anirà a càrrec de la directora de l'entitat, Rut Carandell.

Per a Plataforma per la Llengua, la trobada ha de servir sobretot perquè els regidors coneguin bones pràctiques d'altres municipis i les puguin aplicar, i també per fer xarxa entre les regidories amb competències en l'àmbit de llengua, siguin específicament de política lingüística (com reivindica l'entitat) o d'àrees més extenses. Com que els millors coneixedors de les realitats locals són els mateixos ajuntaments, els regidors en seran els principals protagonistes: a la taula rodona inicial, hi participaran representants d'ajuntaments com el de Terrassa; el panell formatiu dedicat a normatives comptarà amb representants, entre d'altres, de Sant Cugat del Vallès, i el panell sobre el paisatge lingüístic, amb membres de governs com el de Vic.

Les polítiques dels ajuntaments sempre tenen un impacte lingüístic, i, per manca de sensibilització, sovint l'impacte és negatiu per al català

La 1a Trobada de Municipis Actius pel Català - Impulsem el català als nostres pobles i ciutats, i totes les accions en el marc del projecte ImpliCAT han de servir per demostrar que els ajuntaments tenen molt camí per recórrer en l'àmbit lingüístic i que, per activa o per passiva, ja fan molta política lingüística a través de polítiques quotidianes que, per inèrcia, sovint beneficien la llengua castellana.

Per combatre-ho, l'entitat també vol crear un apartat web específic per al projecte ImpliCAT amb les conclusions de la jornada, bones pràctiques de política lingüística municipal i eines útils per a tots els ajuntaments que vulguin activar-se pel català. A més, com que no totes les accions es poden dur a terme de manera exacta a tots els municipis, l'entitat es posa a disposició de tots els consistoris per ajudar-los a estudiar la realitat sociolingüística local, una feina imprescindible abans de dur a terme qualsevol acció, fer-ne un diagnòstic i definir-ne una estratègia d'acció.