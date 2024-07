Llibres

Edicions del 1979 anuncia "Diccionari del fet i la qüestió nacionals" de Ferran Lopescu

Acaba de sortir el llibre Diccionari del fet i la qüestió nacionals de Ferran Lupescu. Aquest diccionari de 748 pàgines aplega la terminologia del fet i de la qüestió nacionals amb plena actualització temàtica; en fixa la forma concreta amb criteris de funcionalitat, genuïnitat lingüística i transparència semàntica; defineix cadascuna de les entrades amb precisió; i,en els casos pertinents, analitza l’origen i evolució del terme i del concepte

El llibre és una nova edició revisada i ampliada (325 pàgines més) d'una obra anterior del mateix autor, Les paraules de la nació (2019), que la converteix en el diccionari més extens sobre aquesta temàticaAquest diccionari aplega la terminologia del fet i de la qüestió nacionals amb plena actualització temàtica; en fixa la forma concreta amb criteris de funcionalitat, genuïnitat lingüística i transparència semàntica; defineix cadascuna de les entrades amb precisió; i, en els casos pertinents, analitza l’origen i evolució del terme i del concepte. No es limita, però, a la teoria abstracta sinó que s’acompanya d’exemples concrets de cada fenomen estudiat, d’exposicions esquemàtiques de múltiples casos d’arreu i de multitud de dades útils amb observacions orientadores.



Es tracta, doncs, d’una obra general introductòria que ofereix una visió panoràmica de la matèria en el món d’avui. Àmpliament documentada i amb voluntat de rigor, no defuig la complexa dialèctica entre el fet nacional i l’opressió nacional. I, per això, també és un tractat en defensa dels drets de les nacions. D’abast universal, s’aporta una perspectiva internacional amb òptica catalana.

FERRAN LUPESCU (l’Hospitalet de Llobregat, 1961) és poeta. Fa teoria i recerca en ciències socials i humanitats, amb metodologia de base marxista i, generalment, amb perspectiva històrica, sobre camps molt diversos, i d’àmbit tant universal com nacional dels Països Catalans, essent-hi la qüestió lingüísticonacional un dels centres d’interès.

Responen a aquest enfocament les obres que ha publicat a Edicions del 1979: El país català i els altres (2018) i Les paraules de la nació (2019), que ara reapareix en una edició revisada, ampliada i actualitzada.

També elabora lèxics multilingües de disciplines sociohumanístiques. Col·labora de tant en tant amb articles d’anàlisi i opinió en diaris i revistes, així de paper com digitals. Conferenciant ocasional, viquipedista a batzegades, professionalment té la satisfacció d’ésser bibliotecari.