Edicions de 1979 publica "Reviure els fets: Memòries polítiques" de Carles Castellanos

Edicions de 1979 acaba de publicar Reviure els fets: Memòries polítiques, les memòries de Carles Castellanos, dirigent independentista i represaliat durant les dècades dels anys 70, 80 i 90. Castellanos va publicar Reviure els dies: Records d'un temps silenciat l'any 2003, una primera part de les seves memòries.

L'editorial descriu el llibre com el relat "des de l'ex­perièn­cia personal, d'uns aspectes amagats del ressorgiment de tot un poble; l'explicació d'allò que alguns qualifiquen de miracle, però que no és cap altra cosa que l'acumulació de vides compromeses que pensen i lluiten per l'alliberament col·lectiu."

No es tracta d'unes "cròniques èpiques ni contes a la vora del foc", tal i com adverteix l'editorial, sinó "la realitat crua d'uns fets i la narració d'un compromís de centenars i milers de persones que el poder establert ha volgut oblidar durant anys, però que ara es troben protagonitzant esdeveniments singulars."

En aquestes memòries polítiques, l'autor s'esforça per aportar una visió de conjunt a la seva activitat militant continuada amb la voluntat d'exposar un reguitzell d'idees, raonaments, preses de posició i accions que han anat seguint el desplegament d'un moviment polític nou, l'independentisme contemporani, que, havent tingut una primera brotada als anys vuitanta del segle passat, ha fet l'eclosió massiva a inicis del XXI.