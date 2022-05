llibres

Nou llibre d'Educions de 1979, "Anatomia d’un deute il·legítim: el cas del País Valencià"

Edicions del 1979 publica, Anatomia d’un deute il·legítim: el cas del País Valencià de Manuel Girón, Manuel Girón, Manuela López i Fernando Patón, membres de la Plataforma Ciutadana d'Auditoria del Deute del País Valencià, el llibre dissecciona amb nombroses dades l'endeutament acumulat per la Generalitat abans i després de la crisi del 2008 i arriba a la conclusió que la majoria d'aquest deute es pot considerar il·legítim.

Es tracta d'un llibre ben actual, ja que la pujada prevista dels tipus d'interès a la UE provocarà una altra crisi del deute al nostre país, que, segons com s'encari, pot tenir els mateixos efectes socials devastadors que fa una dècada.

Sinopsi

Les crisis d’endeutament s’originen per la disfunció del capitalisme: la seua economia productiva no pot suportar un augment perpetu de la rendibilitat. Aqueix fracàs intrínsec, però, és reconvertit en un mecanisme de despossessió i dominació pensat per a explotar els pobles i les persones, recuperar els beneficis empresarials i restaurar eixa rendibilitat perduda del capital. Els mercats subjecten els governs amb la seua política de préstecs i taxes d’interés, i els obliguen a seguir unes polítiques d’ajustament determinades. Aqueix és l’objectiu veritable de l’austeritat.

Els valencians, immersos en eixe fenomen, hem vist com el nostre deute públic creixia fins a gairebé la meitat del PIB. El propòsit d’aqueix estudi és, per tant, disseccionar l’anatomia i el funcionament del sistema-deute al País Valencià. Tal com escriu Éric Toussaint en el pròleg: «Els autors analitzen rigorosament el procés d’endeutament del País Valencià i vinculen el diagnòstic a l’acció pràctica per a modificar l’escàndol del deute acumulat de manera majoritàriament il·legítima pels governants, especialment pels governs del PP.»

Autors

Manuel Girón Giménez (Alacant, 1956), Manuela López Andújar (Alpera, 1954) i Fernando Patón Villarroya (Saix, 1959) són activistes socials en la Plataforma d’Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià.

La Plataforma Ciutadana d’Auditoria del Deute del País Valencià (PACD-PV) forma part del moviment que lluita per a trencar les cadenes del deute. Treballa en favor d’una auditoria que es categoritza entorn de tres eixos ètics: ha de ser ciutadana, ja que és la ciutadania la que, amb la seua participació, proposa i decideix els criteris a utilitzar per a avaluar el deute; no només pot ser econòmica, sinó que ha de ser integral i ha d’abastar tots els àmbits de la vida de les persones, tals com el gènere, la salut, l’ecologia, l’urbanisme, etc.; i ha de ser permanent, l’objectiu de l’auditoria ciutadana no sols és revisar el deute passat, també ha de vetlar per una gestió correcta en el futur, governe qui governe, per això ha de ser un mecanisme fiscalitzador de les polítiques passades, presents i futures.