Llibres

Es publica la traducció de "Marx per Lenin"

Acaba de publicar-se la traducció al català d'Edicions del 1979 del llibre Marx per Lenin, escrit per Vladimir I. Uliànov (Lenin), traduït al català per Jordi Moners, dirigent del PSAN i editor d’Edicions de La Magrana i d’Edicions Lluita, autor de Síntesi d’història dels Països Catalans (1976) i traductor, entre altres obres, d’El manifest del Partit Comunista (1977) i d’El capital (1983-1990).