ANTIMONÀRQUICS

Protestes a Lleida contra la visita de la Reina Letizia

Ahir al vespre unes 100 persones es van concentrar davant de la Paeria contra la visita de la reina Letizia a Lleida i avui al matí diversos veïns del bloc de pisos del número 5 del carrer de l’Alcalde Pujol s’han enfrontat verbalment en un intercanvi de crits a favor i en contra de la visita de la monarca

Ahir al vespre unes 100 persones es van concentrar davant de la Paeria contra la visita de la reina Letizia a Lleida. Durant la protesta es van cremar fotografies de la família reial espanyola. També es van repartir estelades per les bústies dels blocs propers a la seu de la Fundació Sorigué on la reina espanyola ha visitat avui una exposició.

Avui al matí diversos veïns del bloc de pisos del número 5 del carrer de l’Alcalde Pujol (on hi havia tres balcons amb estelades i un amb una bandera espanyola) s’han enfrontat verbalment en un intercanvi de crits a favor i en contra de la visita de la monarca a l'exposició. A l'acte inaugural del Tour del Talento 2024 en el Teatre La Llotja de Lleida també hi ha hagut un acte de protesta per part d'un membre del públic que ha desplegat una bandera republicana espanyola.