Jocs d'hiverm

StopJJOO celebra que “l’organització popular” hagi fet caure la candidatura olímpica

La Plataforma StopJJOO es mostra satisfeta davant la decisió del govern de retirar de manera definitiva la candidatura als Jocs Olímpics del 2030. Després d'anys de mobilització ciutadana i lluita popular, consideren que aquesta notícia “representa una victòria de les veïnes del Pirineu sobre els interessos de les elits econòmiques”.

La portaveu de l’organització, Marta Ramírez, explica que “l’amenaça del macroprojecte olímpic ens va servir per evidenciar els problemes econòmics i ambientals que causa el monocultiu turístic per les classes populars del Pirineu”. Ramírez, afirma que malgrat la caiguda definitiva de la candidatura “continuarem treballant per un Pirineu viu” ja que “fa molt temps que estem patint un procés de turistificació que ens aboca a un augment desorbitat del preu de l’habitatge i a feines temporals i precàries, cosa que expulsa a moltes treballadores de les seves comarques”.

La plataforma agreix la feina feta per tots els veïns del Pirineu que s’han organitzat per aturar el macroprojecte olímpic i asseguren “que continuaran treballant per un Pirineu viu” i per aturar els altres macroprojectes que “amanecen la classe treballadora del país” com són el HardRock, l’ampliació de l’aeroport, la Copa Amèrica i el quart cinturó.