Amnistia

Els CDR rebutgen l'amnistia negociada amb l'estat i les negacions per investir un president a les Corts espanyoles

En un comunicat a les xarxes socials, els Comitès de Defensa de la República (CDR) han manifestat el seu rebuig a l'amnistia pactada per investir un president a les Corts espanyoles "encara que pugui representar un alleujament comprensible per a uns quants centenars de persones". Acceptar-ho diuen que seria reconèixer la potestat de l'estat espanyol "sobre Catalunya i tot el moviment independentista, i no tanca la porta a ser revocada ni a la persecució de l'independentisme l'endemà mateix. A banda del reconeixement de la legalitat espanyola que comporta, d'altra banda, l'amnistia és una trampa desmobilitzadora per reconduir-nos a la cleda constitucional, una maniobra per segregar la classe política processista de l'activisme de base, i una forma de blanquejar Espanya internacionalment, amb el perill que les causes internacionals obertes siguin arxivades".

"Pels CDR, "Dos fets cabdals persisteixen inamovibles des de l'octubre del 2017 en el context de les negociacions dels partits processistes catalans per la investidura d'un president espanyol:

-La votació per la independència duta a terme en el referèndum del Primer d'Octubre.

-La consegüent Declaració d'Independència promulgada pel Parlament de Catalunya el 27 d'octubre, vigent des de llavors, a l'espera d'una majoria parlamentària disposada a reactivar-la i a convocar el poble a defensar-la".

L'escenari resultant -la DUI formalment declarada, en situació de mera suspensió temporal, i la potestat d'aixecar-ne la suspensió- és de conseqüències legals i internacionals absolutament determinants.

L'l-O i la DUI del 27-0 no són meres efemèrides, sinó fets materialitzats i vigents que, a partir del precedent de Kosovo, validat pels tribunals i la comunitat internacionals i assimilable amb el que va dur a terme el Parlament català, són capaços de situar-nos fora de la jurisdicció espanyola tan bon punt la suspensió temporal de la DUI sigui aixecada per una majoria parlamentària.

L'estat espanyol, i Pedro Sanchez com a representant governamental actual, són perfectament conscients d'aquest altíssim risc i de l'enorme poder detonant que pot tenir en l'independentisme. Precisament per això es neguen a reconèixer el cas de Kosovo.

I és per aquest motiu que estan obsedits des de fa sis anys a intentar desactivar aquesta opció decisiva de què disposa el poble català, i han desencadenat tot el ventall de pressions de què són capaços per impedir o trencar qualsevol majoria parlamentària capaç de prémer aquest botó de la reactivació de la DUI, i per reduir la mobilització popular i la seva capacitat de pressió sobre els polítics.

Ara, amb l'avinentesa sobrevinguda de les negociacions per la investidura d'un president espanyol, els partits processistes, després de sis anys defugint el compromís de reactivar la DUI que van contraure amb el poble, veuen el cel obert per col·laborar en la desmobilització de l'independentisme i el retorn a un autonomisme retallat, i han posat sobre la taula unes propostes no consultades amb ningú amb la intenció d'enterrar el compromís de la DUI i cedir de facto a l'estat el monopoli de la unilateralitat.

És per això que:

Defensem la reactivació de la DUI. No reconeixerem ni acatarem cap pacte o acord destinat a substituir-la, retractar-la, endarrerir-la o invalidar-la ni de forma explícita ni implícita, perquè cap negociació partidista amb l'estat espanyol té la legitimitat d'anul·lar el mandat emanat de les urnes del Primer d'Octubre.

No reconeixerem ni acatarem cap pacte o acord destinat a substituir-la, retractar-la, endarrerir-la o invalidar-la ni de forma explícita ni implícita, perquè cap negociació partidista amb l'estat espanyol té la legitimitat d'anul·lar el mandat emanat de les urnes del Primer d'Octubre. Rebutgem les negociacions per investir un president espanyol -i l'estabilització de l'estat opressor que comporta- a què s'estan prestant els partits processistes i altres negociadors catalans. Cap negociació que puguin fer amb l'enemic no és admissible, i menys després de la connivència i la complicitat que hi han mostrat durant sis anys.

-i l'estabilització de l'estat opressor que comporta- a què s'estan prestant els partits processistes i altres negociadors catalans. Cap negociació que puguin fer amb l'enemic no és admissible, i menys després de la connivència i la complicitat que hi han mostrat durant sis anys. Rebutgem l'amnistia negociada amb l'estat encara que pugui representar un alleujament comprensible per a uns quants centenars de persones. Acceptar una amnistia de l'estat és reconèixer la seva potestat sobre Catalunya i tot el moviment independentista, i no tanca la porta a ser revocada ni a la persecució de l'independentisme l'endemà mateix. A banda del reconeixement de la legalitat espanyola que comporta, d'altra banda, l'amnistia és una trampa desmobilitzadora per reconduir-nos a la cleda constitucional, una maniobra per segregar la classe política processista de l'activisme de base, i una forma de blanquejar Espanya internacionalment, amb el perill que les causes internacionals obertes siguin arxivades.

Davant de qualsevol renúncia o rendició, emplacem tothom a conformar el front unitari de la gent i una majoria parlamentària disposada a aixecar la suspensió de la DUI.