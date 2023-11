Solidaritat amb Palestina

El SEPC mantenen la convocatòria de vaga a Secundària

Dijous passat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convocaven una vaga estudiantil de secundària pel dijous 16 de novembre, per tal de donar resposta a la situació de barbàrie patida per la població palestina: "ens alçàvem en un clam contra el genocidi, l'ocupació militar i l'estat d'Apartheid imposat per Israel. Des dels Països Catalans, convocàvem vaga per mostrar la solidaritat internacionalista cap al poble palestí i exigir el trencament de qualsevol vincle amb Israel, cosa que ha incomodat a les institucions d'aquest Estat terrorista, que s'han afanyat a negar el genocidi i la colonització en curs".

A l'endemà veure com l'ambaixada d'Israel a a l'Estat espanyol publicava un comunicat en què condemnava els "actes antiisraelians en centres educatius", en una referència clara a la vaga convocada pel pròxim dia 16 als centres de secundària. Se'ls recrimina que parlin de "genocidi" o "assassinat de civils", com si el fet d'utilitzar aquests termes canviés la realitat que està patint la població de Gaza i Cisjordània. La realitat és la dels més d'11.000 assassinats, la dels més de 27.000 ferits, la dels més de 250 atacs a centres sanitaris, la dels bombardejos a la població que fuig de la barbàrie. És impossible, doncs, negar que Israel està cometent un genocidi i la població civil palestina n'és la principal víctima. "Cap comunicat de cap institució canviarà la realitat patida per l'Apartheid, l'ocupació militar i el colonialisme", afirma el SEPC.

