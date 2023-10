Aplec del puig

Una alenada d’aire fresc s’escampa arreu de la nació des de la muntanyeta de la Patà

Ha emergit una nova sàvia en la 64à edició de l'Aplec de Puig amb nous actors amb la voluntat d’unificar la pluralitat del valencianisme i convertir-la en un instrument eficaç contra el feixisme i les desigualtats, en defensa de la llengua i la lluita per la reivindicació nacional, tot i que la solidaritat del pobles enguany s'ha centrat en suport a la causa Palestina. Constatant d'aquesta manera que la trobada a la muntanyeta de la Patà continua sent una jornada obligada en el calendari sobiranista del País Valencià. ERPV, la Intersindical Valenciana, el Bloc d’Estudiants Agermanats, Decidim, Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Poble Lliure, el Jovent Republicà i Bloc i País, corrent sobiranista de Més ha va fer possible.

Hui no he pogut assistir a la manifestació unitària de @BDSPaisValencia, així que al tancament del meu parlament a l'Aplec del Puig he volgut mostrar solidaritat amb Palestina.



Visca la terra lliure • Visca Palestina • Visca el País Valencià.pic.twitter.com/U2kLY209EU — Zahia (@ZahiaGC) October 29, 2023

Hui en el 64é Aplec de Puig, he començat la meua intervenció en nom de @PobleLliure_PV solidaritzant-me amb la lluita de resistència del poble palestí. El sionisme, com a forma concreta d'imperialisme, cerca fer desaparéixer Palestina! pic.twitter.com/HcYaKl3FzJ — Antoni Infante (@InfanteAntoni) October 29, 2023

Hui estem a l’Aplec del Puig, on Montse Morales, membre de la junta d’Escola Valenciana ha parlat en nom de l’entitat “Obrim les portes de casa nostra a totes eixes persones que volem continuar treballant, que volem ser activistes pel valencià, per a fer el camí juntes” #Seguim pic.twitter.com/m3vyE74QfR — Escola Valenciana (@escolatv) October 29, 2023

Un #AplecDelPuig per tornar a renàixer.



9 organitzacions polítiques, cíviques, culturals, sindicals i juvenils han creat la Comissió de l'Aplec del Puig per posar les bases per què el conjunt del sobiranisme valencià comence a caminar, conjuntament, en temps de foscor. pic.twitter.com/UVl4rLynfC — Anna Peña i Aso (@valencianna) October 29, 2023

Intersindical Valenciana hui al 64é Aplec del Puig. Muntanyeta de la Patà.



El Darrer Diumenge d'Octubre, el camí és ben sabut! pic.twitter.com/78AdHuydFj — Intersindical_Valen (@IntersindicalV) October 29, 2023