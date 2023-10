Suport al poble Palestí

Clam pels carrers de Barcelona: "Aturem el genocidi a Palestina"

En la lectura del manifest s'ha exigit al govern espanyol i a la Unió Europea que es lluiti per un alto el foc "immediat" a Gaza, que s'habilitin corredors humanitaris per entrar aliments i medicines, i que se suspengui tot comerç d'armes i de cooperació militar amb Israel. També s'ha exigit sancions a l'Estat d'Israel fins que no s'acabi amb "l'ocupació i l'apartheid".