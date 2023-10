Pestina

La CUP de Reus demana a l'Ajuntament que doni suport a Palestina

Les independentistes volen que el govern condemni totes les accions de violència contra la població civil que constitueixen crims de guerra

La CUP de Reus presentarà, aquest divendres, al plenari municipal, una proposta de declaració per a instar que els grups municipals de l’Ajuntament donin suport a Palestina i condemnin els crims de guerra d’Israel. Les cupaires consideren que els partits haurien de fer una crida a aturar immediatament els bombardejos d'Israel sobre la Franja de Gaza, a evitar els desplaçaments forçosos de població i a fer arribar a la Franja, aliments, aigua i electricitat i totes les necessitats bàsiques per a la vida. A la vegada, volen que el govern municipal es comprometi a no donar suport ni prestar ajuda o assistència que pugui contribuir a mantenir la situació dels territoris ocupats i insta a altres entitats i governs a fer el mateix.

La insostenible situació de Gaza ha provocat que totes les CUP de Catalunya demanin als seus ajuntaments que reconeguin que l'ocupació colonial i l'apartheid són les causes estructurals del conflicte i que la comunitat internacional ha d'actuar i fer complir les resolucions de les Nacions Unides, el dret internacional i els drets humans. “El món no pot restar impassible enfront d’aquesta situació d’absoluta emergència i que està ja causant una crisi humanitària de la qual serà molt difícil recuperar-se”, afirma Aleida López, que forma part de l’assemblea reusenca de la CUP.

Amb la proposta de declaració presentada a tota Catalunya, la CUP pretén arribar a instar al Govern espanyol i a la comunitat internacional a intervenir per posar fi a la violència i garantir el respecte als drets humans i les resolucions internacionals, així com demanar a la Unió Europea que prengui les mesures necessàries per aturar el bloqueig total que Israel ha imposat a Gaza per aturar el genocidi al poble palestí i garanteixi l'ajuda humanitària.

Les cupaires recorden que “Israel ha convertit Gaza en una presó des de fa 16 anys, amb el 97% d’aigua no potable, el 56% de la població vivint en extrema pobresa, un 64% d’atur juvenil, i el 80% depenent d’ajuda internacional”. Consideren que aquesta ocupació ha creat una crisi humanitària que afecta cada aspecte de la vida quotidiana dels habitants de Gaza. “Els darrers bombardejos contra la població civil i l'aplicació d'un setge que consisteix en el tall de subministraments bàsics com ara aigua, llum, aliments o medicines no només agreugen la crisi humanitària sinó que poden constituir crims de genocidi”. La proposta demana que es respecti i protegeixi el dret dels refugiats palestins de tornar a les seves cases i recuperar les seves propietats, tal com estableix la Resolució 194 de les Nacions Unides.