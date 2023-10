Xúquer

Centenars de persones omplin el Pont de Ferro d’Alzira contra el transvasament del Xúquer

Entre els assistents, nombrosos regidors i regidores, els alcaldes i alcaldesses d’Alzira, Corbera, Alcàntera del Xúquer i la Barraca d’Aigües Vives. També la diputada de les Corts, Paula Espinosa, i representants d’Acció Ecologista Agró, la Ribera en Bici-Ecologistes en Acció i el Col·lectiu de Pensionistes d’Alzira-Ribera Alta.

Aquest és el Manifest que s’ha llegit:

Al Xúquer no li sobra aigua

El Xúquer, el principal riu del valencians i les valencianes, és un riu sobreexplotat. El seu cabal s’ha reduït en les últimes dècades de manera notable, sobretot a la seua conca baixa.

En la dècada de 1980 es posaren en regadiu a la Manxa Oriental més de 100.000 ha de manera il·legal, que després foren legalitzades. Així començaren les extraccions abusives d’aquell aqüífer, i el riu Xúquer, que al seu pas per Albacete, es nodria amb més de 300 hm3/any ha perdut este cabal base. I encara ha minvat més per la reducció de precipitacions en la seua capçalera com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic.

Malgrat aquesta sobreexplotació no han cessat les veus per emportar-se les escasses aigües del Xúquer a altres zones, per atendre els regadius existents, i fins i tot per a la seua expansió, com si el nostre riu fora el Mississipí. Des del Vinalopó, Múrcia, Almeria o la Manxa, les peticions són constants.

És per això que veiem amb molta preocupació el Conveni per a subministrar aigua del Xúquer al Vinalopó durant els pròxims 10 anys, acordat recentment entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Acuamed i la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó. Aquest conveni estableix un “compromís de subministrament mínim” de 278 Hm3 d’aigua del Xúquer transvasada al Vinalopó en 10 anys, una quantitat molt superior a la que s’ha transvasat aquests últims anys i amb un preu fortament subvencionat.

Això contradiu el plantejament amb què es va autoritzar el transvasament Xúquer-Vinalopó que diu que sols es podran transvasar cabals “excedents”. És un transvasament “a sobrants” i la quantitat a transvasar dependrà dels “sobrants” del Xúquer, una vegada s’hagen garantit les necessitats ambientals, d’abastiment a població, de reg i de la resta d’usos en la conca cedent, la del Xúquer.

Aquests sobrants, per definició, no poden ser prefixats en termes de volums mínims en un conveni a 10 anys, sinó que han d’establir-se, com ha ocorregut fins ara, any a any, depenent de la situació del riu i de la conca del Xúquer. Establir en un conveni unes quantitats determinades, trenca amb aquest principi de transvasament “a sobrants”, i genera, de manera irresponsable, unes expectatives entre els usuaris de la conca receptora que incrementarà les demandes d’aigua del Xúquer. Ahir vam conéixer que ja s’estan preparant terres per al cultiu en distintes zones del Vinalopó. Ens temem que, com va passar amb el Tajo-Segura, es van a generar noves demandes impossibles d’atendre.

L’actual situació de sobreexplotació del Xúquer i els seus ecosistemes associats, com l’Albufera, fan impossible qualsevol transferència periòdica d’aigua a altres conques sense posar en perill la seua pròpia supervivència. La prioritat actual, per tant, ha de ser recuperar la salut d’aquests ecosistemes que formen part de la Xarxa Natura 2000.

Recentment el Tribunal Superior de Justícia, ha anul·lat la declaració de sobreexplotació de 6 aqüífers del Vinalopó, que va acordar en 2020 la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de tal manera que han quedat sense efecte la declaració de sobreexplotació i els programes d’actuació per a la recuperació d’eixes masses d’aigua. Resulta, per tant, completament incongruent que la Junta d’Usuaris del Vinalopó, considere innecessària la declaració de sobreexplotació, argumentant que hi ha una tendència a la millora dels aqüífers; i, al mateix temps, reclamen tota l’aigua del Xúquer.

El Pla Hidrològic reflecteix que el Xúquer mostra un dèficit, de 250 hm3/any, molt superior als 60 hm3/any de dèficit del Vinalopó. El mateix Pla reconeix la gravetat de la situació futura quan diu que aquest dèficit s’incrementarà a més de 300 hm3 com a conseqüència de la forta disminució de recursos, que es preveu com a conseqüència del canvi climàtic. Per aquest motiu no s’haurien de recuperar unes zones a costa de posar en perill unes altres.

Si els cabals ecològics del Baix Xúquer són totalment insuficients, és de tot punt inacceptable que el cabal ambiental dels 4 últims km del riu, a partir del punt del transvasament situat a l’assut de la Marquesa, siga completament ridícul i insuficient per recuperar la funcionalitat ecològica de l’estuari del Xúquer. Tan sols 0‘5 m3/segon, un 1% del que porta el riu en règim natural. Aquest exigu cabal de l’estuari està molt relacionat en garantir cabal suficient per a endur-se’l al Vinalopó.

Amics i amigues de Xúquer Viu. Anem a continuar oposant-se a aquest transvasament utilitzant tots els recursos al nostre abast. Hem preparat una moció per als ajuntaments on denuncien l’espoli del nostre riu. Vos agraïm el vostre suport i vos demanem que continueu participant en les activitats que convoquem.

No a la sobreexplotació del Xúquer!

Per la plena recuperació del nostre riu i de l’Albufera!

No al transvasament!

Visca Xúquer Viu!