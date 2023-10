En defensa del territori

Acampada contra el Quart Cinturó a Sabadell

Per aquest cap de setmana, la Campanya Contra el Quart Cinturó i la plataforma ciutadana STOP C-58 Ronda Nord han organitzat una acampada contra aquesta infraestructura.

Hi haurà tot un seguit d'actes pel dissabte 28 i el diumenge 29 a l'avinguda de les Palmeres, que inclouen tallers de desobediència civil, vermut musical i dinar popular, a més de xerrades, cercaviles i concerts. El lloc escollit no és casual, ja que asseguren que la via és una de les zones afectades per la construcció de la via ràpida. Hi participaran entitats com Ecologistes en acció i l'Associació de Promoció del Transport Públic, i grups com Les Pasquines i Cesk Freixas. Es fa una crida a plantar la tenda a la zona de la reserva viària on l'estat espanyol no ha deixat construir, per plantejar la infraestructura.

També volen reivindicar que hi ha alternatives al projecte amb transport públic, per exemple, amb prolongacions, com a la S2 de FGC, o noves vies de tren, com un tren orbital. A més a més, proposen un tramvia. Es queixen que hi haurà més sorolls i contaminació pels barris del Nord, a més de treure'ls bosc, i afegir parets. També estan distribuint un decàleg sobre què cal saber de la Ronda Nord (Quart Cinturó), on asseguren que tots dos són, en realitat, el mateix. O que el projecte pot obrir la porta a requalificar terrenys i preveure nous creixements.