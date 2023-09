Plaça Vicenç Albert Ballester

La plaça dedicada al creador de l’Estelada a Barcelona, segueix sense placa des de l’any 2018

La Fundació Reeixida ha fet públic la reclamació feta a l'ajuntament de Barcelona, en relació a la desaparició de la placa oficial de la placeta de Vicenç Albert Ballester i Camps a la cruïlla del carrer Comerç amb el pssaeig Lluís Companys.

Aquesta placa estava emplaçada damunt la paret dels antics "jutjats nous" de Barcelona, actualment enderrocats, i on en el seu lloc hi ha un solar.

Malgrat hem adreçat una instància municipal al districte de Ciutat Vella i una sol·licitud de al web del nomenclàtor (juny de 2023) tant sols hem rebut una resposta automàtica d'acús de rebut indicant que ja s'ho mirarien.

Vicenç Albert Ballester va morir l´any 1938.

Aquest editor, activista i polític barceloní, després d’una agitada vida sempre compromesa amb Catalunya i la llibertat, el 14 d’agost fou enterrat al Masnou, on visqué molts anys. Quan li ho proposaren a d’aleshores alcalde de Barcelona, aquest va acceptar de dedicar-li una plaça al carrer Canuda, nascuda d’un esfondrament i posterior enderroc de cases, a conseqüència d’un bombardeig aeri feixista.

El 1939 però, l´adveniment de la dictadura ho impedí i, un any més tard, l´ajuntament feixista batejava aquell indret amb el nom de Plaza de la Villa de Madrid.

L´any 1985 i l’Alcalde Pasqual Maragall:

Gairebé coincidint amb la publicació del llibre de Joan Crexell, Origen de la bandera independentista (El Llamp, 1984), l´editor Enric Borràs i l´autor emplaçaren l´alcalde Pasqual Maragall i al director de l´Arxiu Municipal Jaume Sobrequés, a reprendre aquell nomenament frustrat per la dictadura. La proposta fou aprovada verbalment però mai no s´arribà a posar per escrit.

A Barcelona, de 1938 fins al 2014... Plaça Vicenç Albert Ballester, aconseguida:

El 2008, la Comissió del Centenari de l´Estelada / Fundació Reeixida va tornar a adreçar formalment la proposta a l´alcalde Jordi Hereu. A través de la ponència del Nomenclàtor de la ciutat, finalment s´aprovà aquell mateix any, però encara sense data ni espai físic per a l'homenatjat. Finalment, la designació específica del vial per a Vicenç A. Ballester es concretà a principis de 2013 en un espai dins el districte de Ciutat Vella. La votació favorable del ple del districte del dia 4 de juliol, es va satisfer una històrica demanda popular que donarà a Barcelona un nou espai de memòria en la llarga trajectòria de la lluita per la llibertat de Catalunya.