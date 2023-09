Feixisme

ACPV convoca concentracions a l'inici del judici als feixistes que van generar actes violents el 9-O de 2017

El proper dilluns 25 de setembre començarà, a les 10h del matí, el judici als feixistes que van agredir violentament la manifestació del 9 d’Octubre de 2017. El procés d’instrucció s’ha allargat durant 6 anys (una lentitud inexplicable que alimenta la indefensió de les víctimes i la impunitat dels agressors en molts casos), però ha permès d’identificar 28 acusats i de documentar suficientment (amb tota mena de gravacions de vídeo i fotografies) la seua implicació en actuacions criminals que poden comportar multes i penes importants.

Davant la importància del judici que ara s’obri, ACPV fa una crida a concentrar-se el dilluns 25 de setembre davant de la Ciutat de la Justícia per a reclamar la condemna de la violència i dels violents, i demana a associacions, sindicats i partits a participar-hi, i a condemnar de forma pública i clara els fets violents del 9 d’Octubre de 2017. A més, ACPV estén la convocatòria a les ciutats d’Alacant (19h, a la plaça de la Muntanyeta) i Castelló de la Plana (19h, davant de la seu de subdelegació del govern).

En aquest sentit, ACPV demana públicament al president de la Generalitat Valenciana i al conjunt del Consell una condemna pública de la violència contra el dret fonamental de manifestació que va tenir lloc el 9 d’Octubre de 2017, i el seu compromís amb el respecte a la llibertat de manifestació, reunió i expressió.

La Comissió 9 d’Octubre (plataforma d’associacions, sindicats i partits que convoca la manifestació cada any, i que coordina ACPV) es va personar en el judici, per a defensar el dret elemental de manifestació, reunió i expressió, un dret agredit pels violents que van intentar impedir la realització d’una manifestació i, per tant, el dret a la llibertat d’expressió de les persones i organitzacions que hi participaven (i, amb això, van demostrar el seu caràcter antidemocràtic, marcat per la seua incapacitat per al més elemental respecte a qualsevol opinió que no siga la pròpia i la seua voluntat d’imposar el seu criteri per la violència).

Els anys d’instrucció han permès la identificació de les persones violentes, i la condemna, per part de la societat valenciana, d’actituds i comportaments inadmissibles en democràcia. I més concretament, han fet possible el debat sobre els grups d’ultres infiltrats en els camps de futbol i la dissolució dels violents Yomus, protagonistes de tot tipus de lamentables incidents i agressions verbals i físiques.

Però amb la instrucció no finalitza el nostre treball, sinó que aquest continua amb l’inici del judici, el qual ens facilitarà un altaveu per a la denúncia, i un instrument per a aprofundir en la condemna social dels violents i, sobretot, per a l’objectiu d’aconseguir una sentència que esperem que puga establir un precedent important en la defensa dels drets democràtics fonamentals en el País Valencià.