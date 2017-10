9d'Octubre

Feixistes intenten boicotejar a València la manifestació del 9 d'Octubre sota la passivitat de la policia espanyola

la llengua "com a espai de trobada"

La llengua "com a espai de trobada"

Ahir a la ciutat de València es van viure moments de tensió a l'inici i recorregut de la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre i que enguany reivindicava la llengua "com a espai de trobada". Un grup de feixistes amb banderes espanyoles, senyeres amb el blau i amb nombrosos càntics i insults, van intentar impedir l'eixida de la marxa a la plaça de Sant Agustí, sense que la policia fes acte de presència. Mig hora més va apareixer la policia. Tot i així, els insults van continuar i la tensió anava pujant de to, mentre els cosos policials miraven cap un altre costat.

Segons informa La Veu, la policia espanyola ha creat un cordó de seguretat per a impedir que els ultres, que s'han manifestat sense prèvia comunicació ni autorització per part de la Delegació de Govern espanyol, atacaren la gent que volia participar en la manifestació. Això no obstant, els seguidors de l'ultra dreta han format un seguici paral·lel als manifestants que cridaven "Els carrers sempre seran nostres" i "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó". Els radicals han llançat crits de "Yo soy español, español, español", "Som valencians, mai catalans" i "Fuera, fuera". Així mateix, han començat a cantar "Que viva España" quan ha sonat La Muixeranga.

Els nombrosos incidents i agressions han obligat a canviar el final de la manifestació a la plaça d'Amèrica, atés que al Parterre s'hi havien concentrat nombrosos ultres. El text que posava fi a la marxa ha hagut de ser llegit amb un altaveu de la policia, ja que tot el dispositiu audiovisual estava preparat en el punt on havia d'acabar la manifestació.

Mentre la manifestació del 9 d'Octubre ha hagut de concloure a la plaça d'Amèrica, sense que aquesta vegada el PPCV haja protestat pel lloc, just al costat de la seua seu, alguns ultres han ocupat el Parterre, amb l'estàtua de Jaume I al mig, i d'altres s'han aturat a la porta de la Mar, des d'on veien com la manifestació s'allunyava per Navarro Reverter.