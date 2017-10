9 d'Octubre

9 d'Octubre: Commemoració de l'entrada de Jaume I a València

La Comissió 9 d’Octubre, formada per diverses associacions, sindicats i partits, ha realitzat avui una roda de premsa per a convocar la tradicional manifestació ciutadana del 9 d’Octubre.

La manifestació eixirà a les 18 hores de la plaça de Sant Agustí, de València, i enguany té com a lema “Sí al valencià”.

L’elecció del lema d’enguany vol posar l’accent en la llengua com a element de trobada i cohesió social, com a espai comú i valor compartit d’una societat plural. En aquest sentit, dir “sí al valencià” és dir sí a la convivència, al respecte, a la igualtat, a una personalitat pròpia construïda amb les aportacions de persones d’origen divers. La llengua entesa en positiu i com a instrument de diàleg.

Per la seva banda, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, sota l'horitzó del que està passant al Principat, en aquest 9 d'octubre exigeix les claus de la caixa i també les de la casa. "Ningú per damunt dels interessos del poble valencià. Ningú ha de poder tindre la potestat de limitar la nostra llibertat i la nostra capacitat de decidir sobre tots els aspectes de la nostra vida".

- Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià: "Tenim Dret a Decidir. Tenim Dret a la nostra sobirania".