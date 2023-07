Eleccions 2023

“La CUP no pensa demanar permís a ningú per tirar endavant un nou referèndum d’independència”

La CUP Països Catalans denuncia que el poder judicial assumeix les polítiques de la dreta i l'extrema dreta a Catalunya en lloc de garantir els drets de la població. Ho ha dit la candidata de la CUP per Barcelona, Laure Vega, des de Sabadell: "El TSJC està més pendent de fer de comissari polític a Catalunya de la dreta i l'extrema dreta que no de garantir els drets de la població". Davant l'última sentència del tribunal sobre el català a l'escola, Vega ha carregat durament cap a un TSJC que critica no treballa "ni per garantir el dret a l'accés a la llengua, ni pel dret a l'habitatge ni tampoc pels drets sexuals i reproductius, entre molts altres". Així mateix, Vega s’ha referit a que la CUP no fa ni un pas enrere en el referèndum afirmant que “La CUP no pensa demanar permís a ningú per tirar endavant un nou referèndum d’independència”.

Els cupaires han aprofitat l'ocasió per posar el focus en la necessitat d'una organització popular forta als carrers per garantir drets i treballar per l'autodeterminació. En aquest sentit, Vega ha carregat contra Sumar a qui els ha recordat que ells no decidiran si hi ha un Referèndum. "Anem al Congrés a dir que aquesta disputa que estan tenint entre Vidal i Díaz sobre si hi ha referèndum o no ens interpel·la perquè això ho decidirà la gent d'aquest país". També han assenyalat al PSOE com a culpables de l'auge de la dreta i l'extrema dreta, " fent polítiques de dretes han adobat el terreny als populars i VOX", ha dit el diputat de la CUP al Parlament, Xavier Pellicer.

En un acte a Sabadell on han aglutinat més de cent persones, els anticapitalistes han assegurat que ells aniran al Congrés per fer d'altaveu dels moviments populars i per reivindicar que els seus vots són per la independència i les polítiques d’esquerres transformadores. "Si comprem el model del PSOE, si l'únic projecte és posar una frontera entre nosaltres no ens serveix per res. La independència vol dir no dependre ni de l'estat espanyol ni del francès, però tampoc de les elits, nosaltres volem posar, el nostre propi estat, al servei de la població", ha conclòs l'acte el candidat per Barcelona i ex regidor de Sant Cugat, Ignasi Bea.