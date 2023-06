Repressió

Presentació del llibre "Torturades" a Esplugues de Llobregat i La Floresta

El proper dijous i divendres es presentarà el llibre "Torturades, Via Laietana, 43. Vint-i-dues dones, testimonis del terror (1941-2019)". Els dos actes comptaran amb la presència de seva autora, Gemma Pasqual i Escrivà i també, d'una de les protagonistes de l'obra, la veterana militant independentista Teresa Lecha.

La història de la comissaria de Via Laietana és fosca i opaca. Una història marcada per la por, el silenci i la impunitat. Però avui la por queda enrere, el silenci comença a trencar-se i la impunitat es combat. Perquè és ara o mai: ni por, ni silenci ni impunitat. Al llarg dels anys i fins a dia d'avui, una gran quantitat d’acusacions de tortura i violència policial planen sobre l’edifici deixant-hi una ombra espessa, i aquest llibre mira d’aclarir-la gràcies a la veu de les dones. Elles ens expliquen el que hi van viure; les seqüeles físiques i emocionals d’aquell tràngol i quina relació tenen amb el record. Són relats de dignitat i justícia. Testimonis contra l'oblit que trenen una crònica corprenedora del que no hauria d’haver passat mai.

Fa uns mesos, Teresa Lecha va recordar el seu pas per la comissaria de Via Laietana en un acte convocat per la Comissió de la Dignitat i la sectorial de persones represaliades de l'ANC davant d'aquesta caserna de la policia nacional espanyola. Teresa Lecha va fer esment de les les seves detencions a Via Laietana del desembre de 1981, el març de 1982 i el febrer de 1984. En aquesta última detenció també hi havia detingut el seu fill Carles Castellanos Lecha que va fer una breu actuació musical i Marcel Casellas amb unes gloses va denunciar la casa del terror, tal com ha estat batejada la Comissaria i va compartir amb la Teresa Lecha records de lluita mirant cap endavant. També va denunciar la repressió i va fer una clam per la Justícia Social i la Independència, reivindicant el Dret a Decidir) (veure vídeo 1 i 2).

Exigeixen que la Comissaria de Via Laietana esdevingui un Centre d'Interpretació de la memòria de la repressió.

Cada primer i tercer dimarts al mes es fa un acte davant de la comissaria de Via Laietana 43 per denunciar els torturadors, les tortures, les vexacions i els maltractaments, i exigir que la Comissaria esdevingui un Centre d'Interpretació de la memòria de la repressió.