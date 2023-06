En defensa del territori

Manifestació multitudinària a Tarragona en contra del macroprojecte de Hard Rock

Més de 4.000 persones surten pels carrers de Tarragona en una manifestació multitudinària sota el lema “Defensem la Terra, llaurem el futur”

Aquest diumenge 18 de juny, més de 4.000 persones han sortit al carrer sota el lema “Defensem la terra, llaurem el futur” convocades per més de 80 col·lectius del Camp i Terres de l’Ebre per demanar la fi de les agressions al territori, l’aturada del macroprojecte de Hard Rock i el canvi del model econòmic actual.

Avui s’ha dut a terme una manifestació històrica en la qual col·lectius de tot tipus d’organitzacions s’han unit per defensar una causa comuna. Des de sindicats laborals i d’habitatge, plataformes ecologistes, col·lectius en defensa del territori han sortit des del Passeig de les Palmeres de Tarragona, seguint per la Rambla Nova i recorrent els carrers de Tarragona fins arribar a la Plaça dels Carros en una manifestació que ha aplegat a moltes persones, malgrat la pluja. A la Plaça dels Carros, s’han fet els parlaments per part de la Plataforma Cel Net, la Plataforma en Defensa de l’Ebre i la Plataforma Aturem Hard Rock.

Els col·lectius convocants han reivindicat la necessitat de canviar el model econòmic actual que està trinxant el territori a través de macroprojectes com el Hard Rock. En la manifestació s’han posat de relleu les diferents problemàtiques que afecten el sud del Principat, com la indústria petroquímica, la implantació de macroprojectes de renovables en sòl agrícola, les línies de Molt Alta Tensió i el turisme de masses.

En els parlaments la Plataforma Cel Net ha assenyalat els partits que obstaculitzen l'elaboració d’estudis de l’aire i la implantació de la indústria petroquímica al costat de nuclis urbans, la Plataforma en Defensa de l’Ebre ha demanat la dissolució del Consorci d’Aigües de Tarragona i revertir el trasvassament del riu Ebre al Camp de Tarragona i han criticat l’ús de l’aigua en indústries turístiques i projectes urbanístiques mentre els pagesos pateixen restriccions al reg. La Plataforma Aturem Hard Rock, per la seva banda ha posat en relleu que el macrocomplex vol dir més ludopatia, més sequera, més màfia, més inseguretat, més pobresa i menys accés a l’habitatge, als serveis públics i menys qualitat de vida, també han anunciat que, gràcies a la mobilització i pressió popular, el Pla Director Urbanístic no anirà a votació del proper dimecres 21 de juny tal com estava previst.

Les organitzacions que han participat reclamen que volen un futur per tothom. Que són les optimistes que creuen que no està tot perdut i que és possible un canvi de model. Volen fer propostes, volen decidir sobre el que passa al seu voltant. Volen més pagesia, més feines de qualitat, més sanitat i educació públiques, més sobiranies. Volen un territori ple de vida.

Per últim, han reivindicat la necessitat de seguir lluitant des de tots els àmbits per escoltar el clam popular de les veïnes des de l’alegria, l’entusiasme, l’esperança i l’estima per la nostra terra, de la que no pensen cedir ni un pam de terra i ni una gota d’aigua.