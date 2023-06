Hard Rock

La CUP-NCG denuncia que Hard Rock incompleix les bases del concurs per obtenir la llicència de casino

La CUP-NCG ha denunciat avui que Hard Rock incompleix les bases del concurs públic per a l’atorgament de la llicència de casino. A partir els documents i les sol·licituds d’informació requerides al govern, els cupaires han comprovat que aquesta llicència es va atorgar amb la condició que l’empresa havia d’acreditar la disponibilitat sobre el sòl on s’ha de desenvolupar el projecte. Una condició que no és compleix “perquè la seva acreditació d’accés als terrenys es fonamenta en un contracte que no és vigent i, per tant, s’incompleix una de les bases essencials del concurs públic”, ha explicat la diputada de la CUP-NCG, Laia Estrada en roda de premsa.



D’aquesta manera, els anticapitalistes consideren que no hi ha cap motiu perquè el govern segueixi tirant endavant amb aquest macroprojecte i han exigit a ERC la revocació de la llicència de casino que va adjudicar l’any 2018. Així ho ha sentenciat, la diputada Estrada: “El Govern de Pere Aragonès sempre diu que aquest és un projecte heretat per treure’s la responsabilitat de sobre. Fins ara, ha tingut l’oportunitat d’aturar-lo i no ho ha fet. Amb tota aquesta informació, ha de retirar-li la llicència de casino a Hard Rock i aprofitar l’oportunitat d’or per passar pàgina d’una vegada per totes del projecte”. Els cuapaires consideren que l’administració “s’ha doblegat als interessos especulatius de La Caixa” i li demanen que aturi el PDU i enterri el projecte.

Davant aquesta situació, els independentistes adverteixen que presentaran una sol·licitud de revocació de la llicència amb la nova informació detallada. Aquesta es farà arribar a l’òrgan que va dictar la resolució de l’atorgament de la llicència i també de manera directa al Govern, concretament a través de les Conselleries de Territori i d’Economia, competents en la matèria. “La lluita contra el Hard Rock continua i cal que la pressió popular sigui més forta que mai”, ha conclòs Laia Estrada.