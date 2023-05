Municipals 23

La CUP Seu d'Urgell presenta eñs principals eixos del programa municipal amb perspectiva feminista

Aquest dimecres 10 de maig la CUP la Seu ha presentat els seus principals eixos del programa electoral a la Seu d’Urgell amb una perspectiva feminista. En la Roda de Premsa, realitzada per una gran part de les dones que confirmen la llista electoral, han remarcat la necessitat d’un canvi de rumb i d’una candidatura ambiciosa i radical, que sigui capaç de fer realitat una alternativa política, econòmica i social i que fiqui les persones i la seva vida al centre.

La CUP aposta per tres pilars fonamentals que creuen que han de donar resposta a la situació d’emergència social en la qual vivim. Aquest són l’habitatge, la feina i la sanitat.

● En habitatge, defensen la necessitat d’una legislatura en què es destinin recursos econòmics per augmentar el parc públic i de lloguer social. Mobilitzant tots els pisos buits que trobem a la ciutat, a través d’una regidoria d’habitatge real que alhora ha de treballar per a dissenyar un marc de treball en matèria d’habitatge per els 6 anys vinents.

● En feina, continuen apostant per la creació del Centre de Recerca de la Llet i el Formatge, per contribuir en la modernització del sector ramader, lleter i formatger, en el desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural. Volen evitar que l’Alt Urgell esdevingui una zona d’esbarjo, com ja ho són altres comarques pirinenques properes, i que cal diversificar l’economia.

● En sanitat, aposten per dotar al nou hospital dels recursos necessaris per tenir les especialitats mèdiques bàsiques i que no només sigui un nou edifici amb les mancances assistencials que té l’actual.

Un altre bloc important, inclòs en el programa i que avui volien posar de manifest, amb el conjunt de dones de la llista, és l’aposta pel feminisme. En aquest bloc, l’aposta principal és la creació d’una regidoria de feminisme i alliberament LGBTI+, amb un pressupost propi que la doti de personal tècnic amb capacitat de treball i implementació. Defensen que aquesta regidoria ha de començar per l’elaboració d’un pla diagnòstic en clau de gènere i LGBTI+ per així poder detectar quines són les necessitats del municipi i poder establir les prioritats de treball en aquest àmbit. Prioritats de treball que han de passar per l’elaboració de polítiques públiques amb perspectiva de gènere i encaminades a aplicar mesures que permetin realitzar un abordatge global de les violències masclistes i patriarcals i que treballin des de la prevenció i la detecció, fins a l’atenció i la recuperació, garantint els drets de les dones i del col·lectiu LGBTI+.

Per la candidatura de la CUP la incorporació de la perspectiva feminista ha d’estar en tots els àmbits de la societat i, per tant, en els diferents blocs del programa es troben propostes que intenten treballar per l’eliminació de les desigualtats i les violències derivades de l’orientació sexual, l’expressió de gènere i la identitat de gènere. Alguns exemples de polítiques feministes transversals que es poden trobar en el programa són:

● En habitatge, la reserva d’una part dels pisos de lloguer social per a atendre i donar solucions en cas d’urgència a dones víctimes de maltractaments, per evitar que es vegin obligades a continuar convivint amb el seu maltractador per manca de recursos econòmics.

● En urbanisme i mobilitat, l’aposta per impulsar un pla de condicionament de l'espai públic als treballs de cures, que són dels que s’encarreguen majoritàriament les dones, i a la vida comunitària.

● La millora de la il·luminació dels carrers en les zones per als vianants i voreres, posant en relleu els punts més crítics de la ciutat des d’una perspectiva feminista.

● En educació i sanitat, prioritzar la formació de les professionals en matèria de violència masclista amb l’objectiu de poder detectar possibles casos de violència i de poder vincular les víctimes a la xarxa de recursos públics per poder-ne fer un abordatge integral.

● En l’àmbit laboral, crear protocols de prevenció i per a l’abordatge de possibles casos d’assetjament laboral per motius de gènere, d’identitat o orientació sexual o de gènere.

I per tot això, la CUP conclou que ve disposada a continuar treballant una altra legislatura, amb un peu al carrer, en els moviments populars i l’altre en la institució. Perquè creuen que calen polítiques reals, d’igualtat en el territori, que treballin per la visibilització del problema i per la conscienciació de la societat i l’empoderament dels col·lectius oprimits.