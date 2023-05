espionatge

Un llistat complet dels 53.000 socis que tenia l’ANC el 2017 en mans dels Mossos i la Policia espanyola

El diari digital ElMón.cat ha publicat aquesta nit que els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia tenen un llistat de tots els socis que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) tenia l’octubre de 2017. Dades que segons a versió oficial de com les van obtenir els Mossos, segons explica el diari, "és una surrealista història sobre un possible informador o confident de la policia catalana que va intentar empassar-se una targeta de memòria, cosa que els agents dels Mossos van impedir". Així com també van anar a parar a mans de la policia espanyola, "Una informació que les unitats policials espanyoles van aconseguir durant el tèrbol episodi de les furgonetes dels Mossos carregades de documentació i interceptades a la porta de la incineradora de Sant Adrià de Besòs, just el dia abans de la Declaració Unilateral d’Independència".

Segons el sumari del cas –ara en mans del Tribunal Europeu de Drets Humans arran de la demanda admesa a tràmit per part de les víctimes del suposat espionatge dels Mossos que es va destapar amb aquells papers–, al qual ha tingut accés El Món.cat

🔷 Mossos i CNP tenen un llistat complet dels 53.000 socis que tenia l’ANC el 2017

✏️ Informa @QuicoSalles https://t.co/uTbuAq7H3t

— El Món (@MonDiari) May 21, 2023