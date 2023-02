Salellas: “Som aquí per governar plegats Girona i millorar així la vida de la gent”

Destaquen “un projecte de ciutat que mira al futur”, la necessitat d’establir un “govern eficient” a la plaça del Vi i que treballi “per una ciutat per a les persones”

Els també candidats i candidates Cristina Andreu, Amy Sabaly i Sergi Font van acompanyar l’alcaldable davant l’escenari conferència

Guanyem Girona va celebrar ahir la conferència “Girona, un projecte de futur” a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Girona. En l’acte, l’alcaldable de la formació municipalista, Lluc Salellas, i els també candidats Cristina Andreu, Amy Sabaly i Sergi Font van anar desgranant el projecte de ciutat que Guanyem ha treballat els últims anys. Salellas va cloure l’acte destacant que la ciutat es troba a punt de “començar un nou cicle” i que Guanyem ha nascut per “vèncer”. L’alcaldable va afegir que formació està preparada per entomar el repte de governar la ciutat amb l’objectiu de “transformar la ciutat per millorar la vida de la gent”.

L’acte va comptar amb la presència de representants d’altres partits, dels principals sindicats, de les associacions de veïns i membres de sectors com la Universitat de Girona, del teixit econòmic, d’espais culturals així com representants d’altres associacions i entitats.

L’alcaldable va reivindicar la necessitat d’encetar un nou cicle per situar al capdavant de la plaça del Vi un govern “amb presència al carrer i que dialogui dia a dia amb les veïnes i veïns”.

D’altra banda, Salellas va remarcar la importància de l’economia i va citar com els cinc grans eixos que han de moure les polítiques econòmiques de Girona la recerca, la indústria, l’alimentació, el sector sanitari i el comerç.

Cristina Andreu, número dos de la candidatura, va centrar la seva ponència en el repte de fer de Girona “una ciutat habitable”. Andreu va destacar l’urbanisme, la mobilitat i l’habitatge com a tres grans eines per assolir aquest objectiu.

En aquest sentit Andreu va apuntar que la problemàtica de l’habitatge s’ha anat agreujant any a any i va reivindicar les polítiques aconseguides per Guanyem en aquest àmbit durant l’actual mandat: els 50 pisos per a joves a Can Gibert i els 4 milions d’euros en inversió en compra d’habitatge, la xifra més alta de la història de la ciutat, han estat dos dels elements estrella.

Per la seva part, Amy Sabaly, que serà la número 3 de la llista va reivindicar la diversitat de Girona i va recalcar la necessitat de fer una ciutat per a tothom. L’equitat social i assolir un envelliment actiu per a la gent gran són dos objectius que s’ha de marcar Girona.

Finalment, l’expresident d’Òmnium Gironès i ara número 4 de la llista, Sergi Font, va posar al centre del debat la llengua com a element cohesionador de la ciutat i va apuntar que l’Ajuntament de Girona té el repte de situar les persones que viuen i treballen a la ciutat al centre de les polítiques que es fan des del consistori.