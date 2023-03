Salellas: “La Girocleta ha d’arribar a Salt durant el proper mandat”

Salellas: “Hem de deixar enrere l’època de la competició entre pobles veïns i aprofundir en la cohesió i coordinació entre ajuntaments en tot allò que afecti l’àrea urbana de Girona”

La formació reclama aprofundir en les polítiques conjuntes en quatre eixos: urbanisme, mobilitat, habitatge i cultura

L’alcaldable per Guanyem Girona, Lluc Salellas, i l’exalcalde de Salt i també candidat de Guanyem Girona als propers comicis municipals, Xavier Corominas, han parlat amb veïns i comerciants de la zona fronterera entre Salt i Girona per compartir amb ells les propostes de la seva formació pel futur de l’àrea urbana. Salellas ha reivindicat que la Girocleta interurbana sigui una realitat durant el mandat 2023-2024. “Els governs dels municipis que limiten amb Girona ens hem d’entendre per aconseguir que la Girocleta es converteixi en un vehicle referent de la mobilitat sostenible més enllà de la ciutat de Girona”, ha subratllat. Ho han fet en el dia de l’aniversari dels 40 anys de l’emancipació de Salt.

“Hem de deixar enrere l’època de la competició entre pobles veïns i aprofundir en la cohesió i coordinació entre ajuntaments en tot allò que afecti l’àrea urbana de Girona”, ha assenyalat l’alcaldable.

Per la seva banda, Corominas, alcalde de Salt entre 1991 i 1999 ha lamentat que en els darrers anys els municipis de l’àrea urbana de Girona hagin viscut “d’esquenes” i ha apostat per aposta per “enfortir lligams”.

Finalment, Salellas ha assenyalat quatre eixos que han de guiar una futura estratègia metropolitana. D’una banda, per a l’alcaldable cal una política urbanística conjunta. En segon lloc la mobilitat sostenible ha de vertebrar els diversos municipi. Així, a part de la proposta per ampliar la Girocleta als municipis veïns, Guanyem aposta per reforçar els serveis d’autobusos interurbans. Salellas també ha destacat que la política en matèria d’habitatge també s’ha de treballar conjuntament perquè Girona ja no té espai on créixer i per evitar la segregació. Finalment, l’alcaldable ha assenyalat que la cultura ha de ser un element a potenciar a nivell d’àrea urbana.