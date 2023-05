LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol fer un nou complex esportiu durant el proper mandat

Salellas: “Hem de revertir una situació que provoca que entitats i associacions que volen organitzar activitats no tinguin espais on fer-ho”

Guanyem Girona vol consolidar un nou equipament esportiu durant el proper mandat. L’alcaldable de la formació, Lluc Salellas, ha indicat que la ciutat pateix un “dèficit” d’equipaments esportius. Ho han fet en el marc d'una visita al barri de Fontajau, a l'Esquerra del Ter, una zona amb mancança d'espais. “Durant aquest mandat ens hem reunit amb desenes d’entitats esportives de la ciutat i coincideixen en que Girona pateix una mancança d’espais on desenvolupar activitats esportives a la ciutat”, ha assenyalat Salellas, que ha indicat que això ha provocat “una competició gens desitjable per poder disposar d’aquests equipaments entre les entitats”.

La proposta de Guanyem busca, per tant, “revertir una situació que provoca que entitats i associacions que volen organitzar activitats no tinguin espais on fer-ho”. El nou equipament permetria reduir la pressió sobre els actuals espais.

D’altra banda, des de Guanyem consideren que és prioritari planificar el condicionament progressiu d’espais esportius arreu de la ciutat. Per això proposen que cada any s’habiliti el tancament d’alguna pista esportiva situada en una escola o a l’espai públic per augmentar el nombre d’equipaments disponible per a les entitats esportives i també per a les associacions veïnals.

En aquest punt, Salellas ha lamentat que el govern de Junts i ERC hagi estat incapaç d’executar els projectes ja previstos en aquesta línia. Ho ha dit en referència al cobriment de la pista de Fontajau, prevista des de 2017 però que ha quedat a mig fer, o el del cobriment de la pista de l’escola Cassià Costal, que tot i tenir els diners previstos per convertir-la en un pavelló des de 2018, finalment no s’ha executat.

Per a Guanyem la mancança d’espais també es podria suplir amb la recuperació del camp de futbol del Puig d’en Roca, propietat de la Generalitat, abandonat des de feia anys i enderrocat recentment. Des de Guanyem reclamen que es consolidi la cessió de l’espai a l’Ajuntament de Girona per projectar un nou espai per a usos veïnals i esportius.