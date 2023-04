Guanyem Girona vol fer que l’educació en el lleure es converteixi en la principal eina per lluitar contra les desigualtats a Girona

Han presentat les propostes en un acte a Pont Major amb la filòloga i candidata Queralt Vila, el doctor en pedagogia Pere Soler, l’educador Roger Casero i la tècnica de projectes Montse Boher

Passat Setmana Santa, Guanyem Girona reprèn el cicle d’actes per presentar el seu pla de govern. En aquesta ocasió ha reunit prop de trenta persones al Centre Cívic Pont Major per parlar de la Girona que Educa. En l’acte la candidata de Guanyem Queralt Vila ha explicat que el principal partit a l’oposició vol convertir l’educació no formal i en el lleure com la principal eina per fer front a les desigualtats socials a la ciutat.

Queralt Vila ha recordat que les competències en educació dels municipis són limitades però que en matèria d’educació en el lleure hi ha marge de maniobra. Així doncs, la candidata de Guanyem ha apuntat que el futur govern gironí ha de potenciar les extraescolars, els casals i la formació artística i esportiva per fer-los extensius a tota la ciutadania i ampliar-ne l’oferta. Aquest reforç caldria fer-lo amb la col·laboració de les diverses entitats educatives i de lleure que ja treballen en aquesta direcció.

"En l'etapa educativa hi ha 6.000 hores de diferència en aprenentatges no formals entre els nens i nenes que fan extraescolars i els que no en fan. L'Ajuntament té competències per reduir aquesta desigualtat", ha explicat Queralt Vila.

Així doncs, Roger Casero, educador i president de l’AFA de l’Institut Narcís Xifra, ha assenyalat l’impacte que tenen elements no directament relacionats amb l’educació com l’urbanisme, la mobilitat o la composició social dels barris en la tasca educativa. Casero ha apuntat que aquests elements són determinants i que s’han de tenir en compte en la planificació escolar. Tanmateix, l’educador ha reivindicat una política educativa més dinàmica un cop feta la planificació per tal d’assolir els objectius.

Per la seva banda, el doctor en pedagogia i professor a la UdG, Pere Soler, ha aprofundit en aquesta idea: "La millor política educativa és una política social forta i atrevida. L'escola no fa miracles i el professorat fa el que pot en les poques hores que poden interaccionar amb l'alumnat".

Finalment, la tècnica de projectes educatius Montse Boher ha destacat la importància del rol de l’Ajuntament. “El primer que cal fer és un mapeig i identificar els recursos i les relacions entre els agents a l’entorn de l’escola, identificar els reptes i donar-hi resposta”.

Les propostes de Guanyem Girona

D’altra banda, el principal partit a l’oposició també ha desgranat algunes de les propostes que marcaran el seu pla de govern. Consideren que l’impuls d’entorns escolars segurs i saludables allunyant la presència dels cotxes és una “assignatura pendent” a Girona. També proposen ampliar les places d’escoles bressol públiques, estrènyer els llaços amb la UdG i tornar a fer una Girona Universitària o crear itineraris educatius per reduir l’abandonament escolar prematur són algunes de les polítiques que volen impulsar.