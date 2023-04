LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol impulsar un nou equipament comunitari amb usos culturals al sud de la ciutat

Guanyem presenta les seves propostes per fer una ciutat cultural en el marc d’un acte sobre la cultura popular celebrat a La Mercè

També treballaran per recuperar la biblioteca de la Casa de Cultura durant el proper mandat i impulsaran Mas Abella com un centre referencial de la cultura popular

Guanyem Girona vol situar un nou equipament sociocomunitari al barri de Pla de Palau-Sant Pau. El principal partit a l’oposició apunta que la zona sud de la ciutat pateix un dèficit d’equipaments públics sociocomunitaris que no respon a la demanda generada pel creixement demogràfic. Així, la formació municipalista aposta per projectar aquest espai i dotar-lo d’usos culturals centrats en la formació, creació i exhibició.

El candidat de Guanyem i membre de la Fal·lera Gironina, Isaac Sànchez va ser l’encarregat de defensar la proposta en el marc de la proposta per una Girona Cultural organitzat per la formació i va recordar que al sud del Centre Cívic de Pla de Palau no hi ha cap altre equipament municipal.

Durant l’acte, Gemma Pla, mestra d’escola i cantaire va definir algunes de les línies per garantir que la cultura popular perduri: “Prendre consciència del patrimoni festiu de la ciutat, fomentar la participació ciutadana i afavorir la integració i la cohesió social”.

D’altra banda, la Mònica Masó, vicepresidenta de Marrecs de Salt també va expressar els seu punt de vista: “Les entitats de la cultura popular no estem prou ben connectades entre nosaltres. Sovint ens contraprogramem. Ajudar a millorar aquesta comunicació és una tasca pendent de l’Ajuntament”.

Ferran Casaponsa, membre de Diables de l’Onyar va reflexionar sobre la tradició cultural: “Hi ha d’haver un punt mutable a les nostres tradicions. La cultura popular ens serveix per entendre els nostres orígens però també les nostres evolucions”.

Finalment, l’antropòloga estatunidenca Nina Kammerer va participar del debat a través de videoconferència i va aportar una mirada acadèmica i des de fora al lligam de la societat gironina amb la seva cultura popular.

Les propostes de Guanyem Girona

Guanyem també ha apuntat algunes de les propostes a nivell cultural que vol implementar. Recuperar la biblioteca de la Casa de Cultura ha de ser una realitat durant el proper mandat, han indicat des de la formació municipalista. Així mateix, convertir Mas Abella en un espai referent de la cultura popular gironina també serà un punt del programa. Així mateix, adaptar els museus de la ciutat o La Mercè a les noves realitats d’usos també serà una prioritat de Guanyem.