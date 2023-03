NORD-ORIENTAL

Guanyem Girona vol crear una Escola d’Oficis i tornar a prestigiar les feines artesanals

· A l'acte sobre la Girona de Drets organitzat per Guanyem hi van participar el xef de Can Xapes, Lluc Quintana, l’orientadora laboral de la UdG, Núria Sanllehí i representants dels Salesians

Guanyem va llençar la proposta en un acte a La Marfà, a Santa Eugènia, per parlar de “propostes per unes oportunitats laborals i per assolir la justícia social”.

Guanyem Girona vol que Girona estudiï la creació d'una escola d'oficis referencial a les comarques gironines. Amy Sabaly, jurista i candidata de Guanyem Girona, va reivindicar ahir aquesta proposta en el marc de l’acte sobre la Girona de Drets organitzat pel seu partit. Per a Sabaly és important “reivindicar el prestigi de les feines d’especialització manual”. Així doncs, des de la plaça del Vi Guanyem vol impulsar aquest centre on es puguin desenvolupar oficis com el del fuster o el pastisser, entre d’altres. Sabaly va assenyalar la importància de treballar conjuntament amb d’altres administracions públiques per poder establir aquesta escola a la ciutat de Girona i dotar-la dels recursos necessaris.

El principal partit a l'oposició també va desgranar d’altres propostes en matèria de drets socials i que incorpora el seu pla de govern. Sabaly va destacar un enfortiment dels serveis socials als barris a través de la dotació de més recursos, el desplegament d'un model de policia de proximitat o la introducció de l'educació com a eina per prevenir i combatre les violències masclistes.