Conèixer el territori

Presentació del llibre «La Ribera a peu i en bici» a Alzira

La Casa de la Cultura d’Alzira va aplegar la presentació del llibre La Ribera a peu i en bici, del professor i ecologista Pedro Domínguez, una de les cares més visibles de l’entitat la Ribera en Bici–Ecologistes en Acció. Van intervindre també en aquest acte, Artur Blasco, de l’editorial Reclam i Joan Cortés, director de la col·lecció Pertot, col·lecció i editorial en la que s’ha publicat aquesta guia que servirà perquè les amigues i els amics de la bicicleta i de caminar per paratges encantadors a l’abast de la mà sumen gaudi i coneixement.

Des de fa alguns anys, l’editorial Reclam i la Coordinadora de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera impulsen aquesta col·lecció de llibres, una col·lecció especialitzada a editar una bibliografia centrada en la nostra comarca i diversificada en format guies, manuals, quaderns de treball i narrativa. Les intencions d’aquesta col·lecció es troben expressades en la lletra grossa d’un conveni que compromet Reclam i la Coordinadora a «proveir de publicacions que ajuden a conèixer la comarca de la Ribera per mitjà de propostes per a gaudir-la, crear recursos didàctics per a les comunitats educatives, les quals poden convertir en projectes singulars, i editar materials que conviden a analitzar i debatre temàtiques importants per a plantar cara als reptes col·lectius».

En la seua intervenció, Artur Blasco va explicar les característiques de l’edició d’aquest llibre i va assenyalar que «els criteris de publicació d’aquesta obra han sigut molt exigents, ja que havien d’estar a l’altura de la importància que se li atorgava, per l’ús que se n’havia de fer en mans d’un col·lectiu cada dia més nombrós de persones que recorren a la natura cercant espais per a conviure amb un medi ambient que els aporta salut física i mental». L’obra de Pedro Domínguez està impresa en paper reciclat i se n’ha programat un calendari de presentacions per la comarca per fer arribar «La Ribera a peu i en bici» a totes les persones i col·lectius interessats a fer les 24 rutes proposades en el llibre.

En el seu torn de paraula, Joan Cortés, president de la Coordinadora de Centres i director de la col·lecció Pertot, va indicar que «l’interés de l’entitat en aquesta col·lecció és establir una corretja de transmissió entre el model educatiu que defensa i el model social que cal construir, per impulsar tant projectes als centres educatius com debats d’idees sobre interrogants que ens fan avançar cap a un futur mediambientalment més sostenible i socialment més just i participatiu». «En aquest terreny», va afegir el representant de la Coordinadora de Centres, «les comunitats educatives tenen una paper importantíssim a fer en la lluita contra les conseqüències del canvi climàtic i han d’assumir-lo amb responsabilitat».

Pedro Domínguez, l’autor, va explicar que el llibre consta de tres parts, la primera és una introducció ampla on s’explica per què és bo per al cos, la ment i el medi ambient caminar i anar en bici, com organitzar una excursió, quins són els objectius principals, on buscar mapes i prediccions meteorològiques fiables, com comportar-se a la natura que visitem perquè quede igual o millor quan se’n anem, etc.

La segona part, quasi el 90 % del llibre, són les 24 rutes amb mapes i explicacions detallades pels espais naturals més bonics de La Ribera, vertaderes joies ecològiques que hi ha ací prop. Totes comencen i acaben en alguna estació de Renfe o FGV, per a facilitar la visita de gent d’altres comarques aprofitant la combinació més ecològica, econòmica i saludable que hi ha: peu + bici + tren. En realitat són algunes de les moltes rutes que ha recorregut al llarg dels 15 anys que enguany complix La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció (adolescents ja!), les millors i més interessants. Concretament, a les fonts de la Murta, la Parra, les Fontanelles, la Font Amarga, la del Barber, els Ullals del riu Verd, els de Baldoví, el Pouet. També els camins que voregen el Xúquer Baix, Xúquer Mitjà, Xúquer Alt, Albaida, Magre Alt, Magre Baix, Verd, Barxeta, l’Estany, la Llacuna del Samaruc, l’Albufera, la Séquia Reial, la Canal Xúquer-Túria. I no poden faltar les reivindicades vies verdes de l’Antic Trenet o Ribera-Valldigna, la de La Pobla-Manuel-Xàtiva i el Camí del Xúquer, que anirà des de la desembocadura fins on entra a la comarca. I encara més, al capítol 25 es suggerixen moltes altres rutes, per la comarca i fora d’ella, però ja sense mapes ni explicacions detallades.

I la part final conté un llistat molt recomanable de bibliografia, webs, associacions, articles, etc.

En resum, el llibre mostra que la Ribera del Xúquer és una bona terra, una terra fèrtil i viva que ens permet viure relativament bé a les més de 300.000 persones que l’habitem i que, a pesar de les nostres malifetes, encara guarda racons naturals preciosos que ens permeten gaudir i estimar la natura, i que hauríem de preservar per a les generacions futures…