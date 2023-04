Municipals 23

La CUP Vic completa la llista amb persones vinculades als moviments socials i a l’associacionisme

La CUP Vic ha fet pública la totalitat de la llista amb què es presentarà a les eleccions municipals del 28 de maig. Després de presentar els 10 primers llocs en un acte el 14 de març passat, ara és el torn de presentar les persones que completen la candidatura. I així com en les 10 primeres posicions es va primar que les ocupessin persones actives actualment a l’assemblea de la CUP Vic, en aquesta segona part també s’hi ha inclòs persones vinculades als moviments socials, l’esport o diferents àmbits de l’associacionisme i el cooperativisme. Les tres últimes posicions les ocupen, de forma simbòlica, Roger Cumeras, Sara Blázquez i Joan Coma Roura, que han estat regidors de Capgirem Vic en el present mandat.

La llista completa de la CUP Vic la conformen les següents persones:

1. Carla Dinarès Ayats. 34 anys. Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB) i postgrau en Polítiques d’Habitatge. Vigatana de naixement i per convicció, tot i que a la mínima que pot, s’escapa a veure món.

2. Susanna Vives Reverter. 52 anys. Fisioterapeuta i Tècnica Superior en Medicina Xinesa per la Universitat de Beijing. Vinculada a moviments feministes, anticapitalistes i antiracistes. Li agrada la muntanya i és animalista. Lluita per una societat més sostenible i justa.

3. Quim Soler i Salés. 55 anys. Del barri de Santa Anna. Llicenciat en filologia catalana i professor interí de secundària. Militant i activista independentista, antimilitarista, antifeixista, anticapitalista i en defensa de la llengua. Actualment és membre del Secretariat Nacional de la CUP i militant d'Endavant-OSAN. Va ser regidor de la CUP a l'Ajuntament de Vic del 2007 al 2011.

4. Marc Camacho Balaguer. 25 anys. Jurista. Vinculat al teixit associatiu de la cultura popular vigatana com la Colla Gegantera i Grallera del C/ de la Riera i dels gegants de la ciutat.

5. Arnau Comajoan Cara. 26 anys. Veí de la Calla. Enginyer civil, especialitzat en mobilitat. Ha participat en diversos espais del moviment juvenil i popular com Arran, la Festa Major Jove de Vic, Osona amb Bici o l'associació per a la Promoció del Transport Públic, entre d'altres.

6. Fina Campàs Ferrón. 65 anys. Nascuda a Vic. Dona trans i feminista, republicana, preocupada pel canvi climàtic i compromesa amb la lluita pels drets civils de les minories dins les minories. Articulista i col·laboradora a mitjans de comunicació, entitats LGTBI i feminismes transinclusives. Presidenta d'una entitat de dones trans i CIS. Li agrada la cuina tradicional catalana, l'esport i passejar per descobrir nous indrets de la comarca.

7. Isàvena Opisso Atienza. 49 anys. Bibliotecària. Ferma defensora de la transformació social a través de les associacions, els moviments veïnals i socials. Barcelonina de naixement, vigatana de totes totes. Feliç de viure al sud. Amant de la lectura, la música clàssica, la muntanya i les tardes de joc en família.

8. Josep M. Diéguez i de Jaureguízar. 65 anys. Autor i director teatral, amb obra publicada i premiada arreu dels PPCC. Postgrau en Producció d'Espectacles i Màster en Gestió Cultural per la UB. D'esquerres i, per tant, independentista. Convençut que l'alliberament nacional i el social són indestriables.

9. Marc Barnolas i Vilamala. 35 anys. Exregidor de l'Ajuntament de Vic per Capgirem Vic (2013-2019). Militant de la CUP i veí del barri del Remei. Graduat en Educació Social. Tècnic Superior en Integració Social. Director de Lleure. Membre fundador del CSA La Torratxa i la Plataforma Salvem les Adoberies. Exmilitant de Maulets Osona.

10. Uma Alcaide Jawo. 26 anys. Dona, negra i catalana. Nascuda a Gàmbia, els 6 anys va anar a viure a Torroella de Montgrí. Fa cinc anys va venir a viure a Vic, on es va posar a treballar a les càrnies. Actualment, està estudiant Integració Social i treballant d'intèrpret lingüística del Consell Comarcal d'Osona. És activista contra la Mutilació Genital Femenina i voluntària de la Fundació Dr. Trueta.

11. Toni Iborra Plans. Advocat en temes laborals i socials. Exalcalde d’Alpens. Lluitador contra la mili en l’Assemblea Antimilitarista d’Osona; contra la contaminació i per la qualitat del riu al Grup de Defensa del Ter; pel dret a l’habitatge a la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques; pels drets dels treballadors carnis a Càrnies en Lluita.

12. Carme Cara Castro. Nascuda a Vic a finals dels 60. Del barri de l’Horta Vermella. Consciència de classe obrera. Feliços 80 a l’institut Jaume Callís. Llicenciada en Geografia i Història. Mare, companya i còmplice. Ha treballat en educació i comunicació. Equilibrista de les emocions. Voluntariat per la salut mental i per una societat més justa. Per l’atenció als més vulnerables, les cures i posar la persona al centre.

13. Lola Muñoz i Vilaseca. 54 anys. Llicenciada en ADE per la UVic-UCC i màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política per la UB. Impulsora i portaveu de la plataforna Els Estels Silenciats que lluita pels drets i la dignitat de les persones que viuen a les residències. Feminista, antifeixista, animalista i enemiga de les desigualtats. Lluita per un món just i respectuós, lluito contra el qui destrueix l'ecosistema.

14. Víctor Domínguez Abelló. Nascut el 1950. Casat, una filla. Informàtic de primera generació al sector bancari, Màster amb Gestió Urbanística de Sol i Administració d'Empresa. eèrit judicial. Vint anys a l'empresa privada i vint d'autònom al sector serveis a l'empresa. Deu anys de dedicació a l’ajuda social de l’habitatge en associacions de Vic i Osona. Apassionat de la natura i la mar, viatger compulsiu i navegant a vela oceànica.

15. Laia Andreu Trias. 43 anys, professora, esportista i mare. Llicenciada amb Història de l’Art i Publicitat i Relacions Ppúbliques. Sòcia i corredora del Club Atlètic Vic amb un ampli currículum esportiu tant de trail, de raquetes de neu, com de cros. Amant de l’atletisme i de córrer per la muntanya.

16. Zoe Garcia Castaño. 26 anys. Biòleg especialitzat en gènere. Músic, educador i escriptor. Vinculat a la lluita del col·lectiu LGTBIQA+ i a moviments feministes i anticapitalistes. Gaudeix de l'art en totes les seves formes. Lluita per portar la ciència i la cultura al servei dels col·lectius més oprimits.

17. Paula Terron Soler. 24 anys. És una persona agenere. Milita en diferents organitzacions polítiques i actualment a la PAH Osona. Educadori social en procés. Li encanta llegir, anar a la muntanya i col·lecciona vinils i k7s.

18. Maria Llord Font. 27 anys. Integradora i Educadora Social. Tècnica de la Comunalitat de Vic, promovent l’economia social i solidària arrelada al territori des de la cooperativa La Fera Ferotge. Vinculada al món de l’escoltisme com a cap i responsable pedagògica a l’Agrupament Collformic. Actualment membre de l’Equip de Gènere de la Demarcació de l’Alt Ter de Minyons Escoltes i Guies.

19. Roger Cumeras Viladecans. 38 anys. Pare de la Laila. Enginyer Civil amb perspectiva social i feminista. Mobilitat sostenible. Activista i acordionista. Membre de l’ONG per la Promoció del Transport Públic. Soci de La Fàbrica de Somnis i de la Unió Excursionista de Vic. Amant de córrer per la muntanya.

20. Sara Blázquez Castells. 37 anys. Veïna de la Guixa. Periodista i cooperativista. Vinculada als moviments feminista i anticapitalista. Va ser regidora de Capgirem Vic a l'Ajuntament de Vic entre els anys 2015 i 2020.

21. Joan Coma Roura. És (i fa de) pare d’un nen i una nena. Va a córrer perquè li va bé i cuina perquè li encanta. Fa de professor per aprendre de l’alumnat. Li interessa la política si és per canviar-ho tot. A favor d’una vida digna per a tothom.

Suplent 1. Pere Freixa i Oliveras. 41 anys. Enginyer tècnic agrícola. Militant de la CUP. Exregidor de Vic 2019-21. Ha participat en diversos moviments socials i cooperatius. Amant de la muntanya i el ciclisme.

Suplent 2. Bruna Santanach López. Veïna de la Serra de Sanferm. Estudiant d'Estadística i Sociologia. Monitora de lleure durant més de 7 anys i implicada en diferents organitzacions del moviment juvenil de la ciutat com Festa Major Jove o Arran, així com moviments veïnals de Vic que han sorgit al llarg dels darrers anys.

Suplent 3. Martí Coromina Quintana. 37 anys. Vigatà de nacionalitat mexicana. Politòleg i professor de Geografia i Història de secundària i batxillerat a l'ensenyament públic.

Suplent 4. Jordi Sala i Pou. 37 anys. Afiliat a la CUP. Treballador del sector del metall i delegat del Comitè d'empresa. Membre de la Comissió de festes del barri Horta Vermella i de l'Atlètic La Cabra FC.