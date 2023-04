Municipals 23

La CUP Vila-seca presenta una llista amb activistes de molts àmbits i diferents i persones molt implicades en l’associacionisme local

Aquest dissabte 22 d’abril, la CUP Vila-seca ha presentat les cares visibles de la candidatura per a les eleccions municipals d’aquest 28 de maig, a les quals es presenten per primera vegada a la història amb una llista formada per persones molt implicades en les entitats socials i culturals del municipi i en les lluites socials del territori.

En una roda de premsa davant del Mercat Municipal, l’alcaldable cupaire Glòria Miguel Morell, ha exposat els pilars en els quals es basarà la campanya per als propers comicis: prendre el control dels drets de les veïnes, amb la municipalització dels serveis que ara mateix l’ajuntament externalitza com el servei d’aigües o la neteja viària i recollida de residus i l’eliminació de la concessió dels centres de salut a la Xarxa Santa Tecla; la seguretat de viure bé, amb l’impuls de l’associacionisme cultural i esportiu com a mètode de cohesió social i assegurant els serveis bàsics de les veïnes; l’estima i defensa de la terra, lluitant des de l’ajuntament contra macroprojectes i impulsant el sector primari i l’economia social i solidària; i fent possible l’esperança amb la defensa de l’escola pública en català i la llibertat com a bandera.

La llista està formada per persones que porten molts anys en àmbits de lluita molt diferents, tals com l’ecologisme, el feminisme, l’independentisme o el sindicalisme. Miguel, ha presentat a les persones de la candidatura amb una breu explicació de cada una i explicant les experiències de lluita en els quals han participat i l’àmbit en el qual treballaran per a canviar “una institució que, actualment, no té cap oposició real al seu caciquisme i clientelisme, i que lluny d’estar al servei del poble està al servei dels que manen amb unes finalitats patrimonials pures”.

La presentació ha acabat amb el número de tres de la candidatura, Eloi Redón González, exposant que l’objectiu de la candidatura va molt més enllà de les eleccions i vol servir de catalitzador dels moviments socials per a “ser un tornado que ho remogui tot i faci trontollar totes les estructures velles i ràncies i un model de poble que només des del carrer es podrà fer caure”.

Seguidament deixem el recull de les persones que conformen la llista:

1. Glòria Miguel Morell

2. Izadi Flores Gantxegi

3. Eloi Redón González

4. Víctor Pujadas Altemir

5. Teresa Roigè Riba

6. Andrea Crespo Castillo

7. Dolors Castellví Castellví

8. Pere Piera Llorens

9. Òscar Purqueras Lopez

10. Maria Juarez Perales

11. Cristina Bundio Martin

12. Agustí Solà Gallego

13. Pili Murcia Mila

14. Òscar Pujadas Anguiano

15. Samuel Jiemenez Del Valle

16. Susana Andujar Gutierrez

17. Isabel Firmina M.M. Barbosa

18. Francesc Murcia Mila

19. Itxaso Del Castillo Garza

20. Pep Oncins Carrión

21. Carlos Cercós Pérez

22. Helena Vidal Llop