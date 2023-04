Llibres

"Lliure i proletària!", llibres sobre Estat Català a les terres de Ponent i del Pirineu

El llibre apareix en el marc del centenari del naixement d’Estat Català (1922- 2022), liderat per Francesc Macià.

Tal i com destaca Pagès Editors " Poc i mal estudiada, la històrica sigla independentista i la petja de la seva militància, on les terres de Ponent i del Pirineu occidental hi juguen un paper cabdal, han estat constantment bandejades per una historiografia oficial sempre centrada en el desenvolupament dels corrents ideològics hegemònics. Trencant amb la inèrcia, aquest treball pretén apropar-nos a la segona etapa de vida d’Estat Català (1936-1939) que transcorre en paral·lel al curs de la Guerra Civil i a la jove militància que aplegà el separatisme obrerista a les nostres contrades, moguda pels anhels d’emancipació social i nacional."

El títol de Ferran Dalmau descriu Estat Català d'aquells anys com "un modest però actiu partit tant en la rereguarda revolucionària com en el front de guerra contra colpisme per acabar patint, amb l’adveniment de la derrota republicana, les conseqüències més funestes de la repressió franquista en forma d’assassinats, diàspora, exili, presó o batallons disciplinaris de treballadors esclaus."