Municipals 23

Presentació de la candidatura de la CUP Farners per a les pròximes eleccions

La formació va avançar les línies vermelles del programa electoral de la formació en qualsevol negociació futura per a la formació del nou govern municipal, entre elles, la municipalització de la piscina municipal coberta (tancada per la deserció del gestor privat que en tenia la concessió) i del servei municipal de proveïment d’aigua (concessió que caduca el 2023),

L'assemblea local de la CUP Farners va presentar ahir diumenge la llista de la seva candidatura a les properes eleccions municipals, en un acte celebrat a la plaça Farners en el qual varen participar els candidats, membres i simpatitzants de la formació política independentista.

La candidatura és encapçalada per Ivette Casadevall, que juntament amb Sylvia Barragan és regidora de la CUP al ple de la corporació local de la capital selvatana.

L'alcaldable cupaire és graduada en ciències de la comunicació. A banda de la seva activitat com a regidora, la candidata és ben coneguda a la ciutat per la seva tasca professional a la Fundació Emys, una entitat sense ànim de lucre de conservació de la natura de la comarca i la seva participació en diversos col·lectius i entitats locals feministes i d'activisme social de base.

El segon lloc de la llista l'ocupa Ousman Jangana, jove advocat farnesenc fill de pares senegambians, que treballa com a assessor jurídic per a diverses entitats gironines del tercer sector. Especialitzat en regulació legal d'estrangeria, és membre d'entitats i col·lectius antiracistes i col·labora activament en entitats farnesenques de cultura d'arrel tradicional i popular. El tercer lloc de la candidatura correspon a David Ortega, llicenciat en història, que havia treballat fins l'any 2020 com a tècnic de cultura de la ciutat i acredita un extens coneixement del funcionament de l'administració local i els seus interlocutors. El quart lloc de la llista és ocupat per Fiona Puigdemon, veïna de Santa Coloma Residencial, graduada en ciències polítiques i de l’administració, treballa d’agent immobiliària i és activista veïnal i animalista, i el cinquè lloc és per Dra. Imma Sau, metgessa pediatra reconeguda també pel seu compromís en defensa de la sanitat pública i els drets dels infants i les dones.

La llista de la candidatura es completa amb Marina Pera, doctora en ciència política, Biel Sunyol, estudiant de l'Escola Forestal de Farners, Margi Fontbona, educadora social, Pepe Sanmartín, bomber, Daniela Sosa, psicòloga, Quim Goday, membre de l'entitat local La Sega 1640, Pilar Martín, que havia estat secretaria del Consell de Poble de la ciutat, Joan Pérez, activista ambientalista i empleat de l'empresa pública comarcal de recollida de residus, Lluïsa Ros, infermera, Moha el Jelaly, pintor i membre de la colla castellera de la ciutat i Albert Teixidor i Sylvia Barragan, que ja han exercit de regidors de la CUP.

La CUP, que va obtenir 602 vots (d'un cens total de 8.559 electors) i dos regidors en les darreres eleccions, sempre ha crescut i ara aspira a doblar la seva representació a les eleccions del proper mes de maig i ser decisius en la formació del nou govern municipal.

En l'acte d’ahir, presentat per Ernest Morell, l'alcaldable Ivette Casadevall va destacar el procés participatiu iniciat pels cupaires el passat més de juliol de 2022, per a debatre i recollir propostes ciutadanes per a elaborar el programa electoral de la candidatura. Va agrair la participació totes les persones que hi varen fer aportacions i, especialment, als qui l'acompanyen en la llista de la candidatura que encapçala en substitució de Sylvia Barragan, de qui va destacar i posar en valor l’incansable feina tant a l'ajuntament com en el carrer. La candidata va ser molt crítica, així mateix, amb l'equip de govern actual que encapçala l'alcalde Joan Martí, de coalició d'ERC i Junts, per la incapacitat i desavinences públiques dels quals han abocat l'administració municipal a una gravíssima situació econòmica que, adverteix, pot suposar la intervenció externa del pressupost i les finances municipals.

La candidata va declarar la ferma decisió de l'agrupació local de la CUP de participar en un futur govern municipal, que anticipa que s'haurà de resoldre probablement amb un acord de tres partits, i va avançar les línies vermelles del programa electoral de la formació en qualsevol negociació futura per a la formació del nou govern municipal: la municipalització de la piscina municipal coberta (tancada per la deserció del gestor privat que en tenia la concessió) i del servei municipal de proveïment d’aigua (concessió que caduca el 2023), la reversió de la pujada de taxes dels serveis d’educació i escombraries aprovades en les darreres ordenances fiscals, i el reforç dels serveis i programes públics locals que han de garantir una major integració, solidaritat i cohesió social dels veïns i veïnes de la ciutat. L’acte, en el qual varen participar prop de 150 persones, es va cloure amb una actuació musical i un còctel de ratafia elaborat per la cooperativa farnesenca de productors artesanals La Sobinara.