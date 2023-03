El Parlament s'oposa a la MAT

La Proposta de Resolució va ser presentada al Parlament per la Plataforma NO A LA MAT CATALUNYA el passat 17 de novembre i, a la reunió de la Comissió d'Acció Climàtica celebrada ahir 15 de març de 2023, va ser aprovada amb els vots favorables dels portaveus de la Candidatura d'Unitat Popular-Un nou Cicle per Guanyar, Partit Socialista Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En Comú Podem essent pressents a la reunió dos representants de la Plataforma mentre a les portes del Parlament es concentraven representants de 92 entitats i plataformes d'arreu de Catalunya que s'han sumat a la petició al Parlament de canvi de model energètic i perquè comenci a legislar per definir una transició energètica que estigui al servei de la ciutadania i s'aturin l'allau de macroprojectes aprovats recentment.

Amb l'aprovació de la Proposta de Resolució, el parlament fa seves les reivindicacions dels territoris afectats per aquests macroprojectes i s'alinea amb el rebuig manifestat pels Ajuntaments dels municipis afectats quan van aprovar les mocions presentades, durant aquesta passada tardor, per part de la Plataforma No a la Mat.

A la Proposta aprovada a més de rebuig als referits macroprojectes, s'insta al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè, d'acord amb la Llei del Canvi Climàtic aprovada a l'any 2017, desplegui els continguts aprovats de la Proposta de Resolució, de forma decidida, sense ambigüitats ni vacil·lacions.

Els requeriments que la Comissió d'Acció Climàtica fa al Govern són els següents:

1.-Traslladi de forma urgent al Ministeri de Transició Energètica el rebuig i oposició del territori als esmentats projectes.

2.-Elabori de forma immediata un estudi complet, d'abast de país, on es concretin les capacitats de generació d'energia elèctrica mitjançant instal·lació de plaques fotovoltaiques instal·lades a les parts del territori ja ocupada, sigui per habitatges, indústries, infraestructures viàries, etc., i es determini quins municipis poden assolir l'autosuficiència energètica i quins no. Es continguin les solucions tècniques per garantir l'autosuficiència energètica de la resta de municipis que, per si sols, no poden aconseguir-la.