Repressió

Clara Ponsatí torna a Barcelona i es detinguda pels Mossos d'Esquadra

Miles de persones davant de la Ciutat de la Jusícia i concentracions arreu de Catalunya. Ponsatí: “No he vingut a fer cap pacte amb l’estat, he vingut a plantar cara”, Això ha manifestat a la roda de premsa i ho ha repetit moments abans de la seva detenció.

Els Mossos d'Esquedra han detingut aquesta tarda a l'Eurodiputada i exiliada, Clara Ponsatí quan es dirigia a la seu de l’oficina europarlamentària de Barcelona. En el moment de detenció, Ponsatí ha ensenyat la credencial d'eurodiputada amb la que té immunitat per passajer tranquil·lament per arreu d'Europa, però el Mossos han manifestat que això ho s'havia de parlar a la Comissària, dr momeny tenia els policies manifestaven que tenien una ordre de recerca i captura.

Carles Puigdemont i Toni Comín han celebrat que el retorn de Clara Ponsatí, contents per no haver passat per Madrid però decebuts per la detenció.

Ponsatí presenta en roda de premsa la nova web estatdedret.cat, un inventari de la persecució contra Catalunya

A la seva arribada a Catalunya aquest dimarts, Clara Ponsatí ha presentat en roda de premsa la nova web estatdedret.cat, un inventari de la persecució contra Catalunya. En ell es descriuen, registren i cataloguen fins a mil entrades que expliquen "com els poders de l'Estat espanyol han vulnerat i vulneren l'estat de dret dels catalans" des de l'any 2003, els darrers 20 anys de persecució.

L'inventari està pensat per "posar més difícil" passar-ho per alt. Ponsatí ha fet una crida a la participació civil: "Cada cop que un català trobi a la web una vulneració la pot convertir en una denúncia, és el seu dret".