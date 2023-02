#WorldAgainstRacism

UCFR presenta la "Marxa per la Solidaritat Prou racisme. Aturem l’extrema dreta!"

Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFT) ha anunciat el 18 de març tornen als carrers i plantarem cara contra el racisme de forma unitària. Convoquen una manifestació a Barcelona amb motiu de la jornada de l’ONU per l’eliminació de la discriminació racial, que cau el 21 de març, i dins el marc de la crida internacional de #WorldAgainstRacism.

La solidaritat sempre ha estat una eina de tots els pobles per fer front a diversos problemes estructurals. És per això que el lema triat serà “Marxa per la solidaritat”. La marxa està prevista per començar a les 17:30h davant la seu del Parlament Europeu al Passeig de Gràcia, Barcelona i recorrerà els carrers fins a Pl. Catalunya, on tindrà lloc l’acte de tancament.

Malauradament el racisme continua sent una xacra que ens afecta a tota la societat. Durant el 2020, 590 persones van ser ateses per SOS Racisme a Catalunya, en el seu Servei d’Atenció i Denúncia.

El racisme no és un problema només actual sinó que ve d’una llarga història arrelada al país. El passat dimarts 14 de febrer es va presentar a TV3 el documental “Negrers. La Catalunya Esclavista”. Un documental que serveix per entendre d’on venim, perquè sense reconèixer el passat no hi ha un futur lliure de racisme. El racisme també és dins de les institucions públiques avui. Un exemple n’ha estat la deportació del nostre company, Mohamed Said Badaoui, al Marroc, un país on feia més de 30 anys que no hi vivia.

La manifestació es presentarà en roda de premsa el 23 de febrer amb la participació de representants de les entitats que li donen suport.

Un dels objectius és mostrar solidaritat i unitat davant dels discursos d’odi. "Com sabem, el proper 28 de maig hi ha les eleccions municipals. Aquí existeix el perill que partits que viuen de l’odi entrin als consistoris de moltes viles i ciutats. La marxa de la solidaritat del 18M serà un tret de sortida de la campanya per aturar aquests discursos" puntualitzen