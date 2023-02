Memòria independentista

Exposició d'homenatge a Manuel Viusà i Gertrudis Galí

Aquest dissabte dia 11 de febrer s'inaugura l'exposició d'homenatge a Manuel Viusà i Gertrudis Galí, pintors i militants independentises compromesos en la resistència.

L'acte es realitzarà al Museu de Terrassa, 11 de febrer a les 17h30.

Escrit de Joana Viusà i Galí publicat a Llibertat.cat el 2018, que recordava que aquell febrer es complien 20 anys de la mort de Manuel Viusà, a l'exili a París, el 1998, després de dècades de persecució per la seva militància independentista (Viusà visqué a l'exili des dels anys 40, durant tot el franquisme, i novament -perseguit- a partir del 1977 fins la seva mort, el 1998).

"Aquest mes de febrer de fa 20 anys moria a París, l’artista i patriota Manuel Viusà i Camps. Avui en tindria 100 acabats de fer. La seva dona, l’escultora Gertrudis Galí no va durar gaire més : 10 dies escassos. Tots dos havien portat una vida d’amor profund, de tendresa, d’admiració mútua i de comunió d’ideals. Primer bregant junts per l’art i la lluita contra la dictadura i els drets nacionals, a Terrassa. I després a l’exili on marxaren amb tres filles petites, el novembre del 1948, a les quals s’afegí un noi, nascut quatre dies després de travessar la frontera."

Gertrudis Galí i el suport de Lluís M. Xirinacs i Heribert Barrera, a París. Judici per extradir el patriota Manuel Viusà a l'Estat espanyol. (maig 1979)



Viusà, militant del FNC, no va poder tornar a la Catalunya Sud i va morir exiliat, perseguit pel règim, a París el 1998. pic.twitter.com/7Ri92ty471 — Joan (@rocamawra) May 4, 2020