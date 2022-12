Municipals 20

La CUP serà present a les eleccions municipals a l'Ajuntament Palma per primer cop

Dissabte passat, Laura Dorado, que va ser la segona candidata de la Crida per Palma als comicis municipals de 2019, va donar a conèixer les dues persones, Sara Barceló i Jeronia Bonnín, que encapaçalaran la llista electoral CUP-Crida per Palma per a les properes eleccions municipals. És la primera vegada que la CUP serà present en unes eleccions a l'Ajuntament de Palma. Les dues candidates van manifestar a la presentació que "És hora de construir una alternativa política per la nostra Ciutat", han assegurat, tal com recull dBalears en la seva edició de dissabte. També van anunciar han anunciat quines seran les línies mestres de la seva candidatura, que han definit com a coral i arrelada als moviments socials de Palma.

Barceló ha destacat que la CUP-Crida per Palma serà "l'única força netament independentista que es presentarà a les pròximes eleccions a l'Ajuntament de Palma», així com «l'única candidatura d'esquerres que no accepta les normes de joc de la Constitució de 1978". També ha destacat que les portes de la CUP-Crida continuen obertes «a totes les persones que volen una transformació real de Palma».

Per part seva, Bonnín ha donat algunes pinzellades del programa de la formació. En aquest sentit, ha ressaltat que l'accés a l'habitatge, la defensa de la llengua catalana, l'antifeixisme, el canvi de model econòmic i la gratuïtat dels serveis públics seran els eixos transversals de les seves polítiques. "Volem ser una candidatura al servei de la majoria treballadora d'aquesta ciutat", ha puntualitzat.

Paral·lament aquest diumenge s’ha celebrat a l’espai SusCultura un acte de la CUP-Crida per Palma. L'acte s’emmarca en la gira ‘Un país en marxa’, que recorre diverses capitals d'arreu dels territoris de parla catalana per a parlar entre membres de la formació i la gent sobre la situació política i els reptes per l'any vinent.