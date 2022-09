Mostra

Exposició "Catalunya Nord. 40 anys d'Arrels, 40 anys d'un país" a Barcelona

L'exposició "Catalunya Nord. 40 anys d'Arrels, 40 anys d'un país", produïda per l'Associació Arrels, arriba a Barcelona, després de passar per Lleida, Tortosa i Girona.



La inauguració de l'exposició anirà a càrrec del secretari de Política Lingüística, F. Xavier Vila, i comptarà amb la presència del comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós de l'Ajuntament de Barcelona, Khalid Ghali, en representació del Consell de Centre del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona, i del president de l'Associació Arrels, Mateu Pons. L'acte d'inauguració tindrà lloc dimarts 20 de setembre, a les 18 hores, a la Sala Polivalent de l'Espai Avinyó - Llengua i Cultura (c. Avinyó, 52).



El recorregut de l'exposició pel Principat, organitzat per la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura, té com a objectiu enfortir els llaços en matèria lingüística amb la Catalunya del Nord. L'exposició mostra de manera didàctica com la ciutadania de la Catalunya del Nord ha protagonitzat lluites socials, ecologistes o culturals en defensa del territori i de la llengua catalana, episodis d'una actualitat que Ràdio Arrels ha anat recollint a través de les seves cròniques i emissions i que s'han inclòs en l'exposició en forma d'il·lustracions sonores accessibles mitjançant codis QR.



L'exposició es podrà visitar del 20 de setembre al 14 d'octubre, de 9h a 21 h de dilluns a divendres, a l'Espai Avinyó al CNL de Barcelona del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Associació Arrels i Ràdio Arrels

L'Associació Arrels va néixer l'any 1981 a Perpinyà amb l'objectiu de promoure la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord. La seva primera iniciativa va ser la creació d'una escola immersiva en català a Perpinyà. Després s'hi va afegir Ràdio Arrels, una emissora que emet diàriament en català informacions, programes culturals i d'entreteniment. El 2021 l'entitat va celebrar els 40 anys amb el llibre 40 anys d'Arrels, 40 anys d'un país i amb l'exposició que duu el mateix nom, que recull tota la trajectòria d'aquests anys.



La diversitat, una prioritat de Govern

La diversitat lingüística dels territoris de parla catalana és una de les línies principals del Departament de Cultura. Per tal de garantir el present i futur de l'ús de la llengua catalana, el Departament està treballant en el Pacte Nacional per la Llengua amb la voluntat de renovar els consensos socials i polítics respecte al català; establir una nova base d'entesa, i poder desenvolupar una política lingüística al més allunyada possible de polèmiques partidistes i judicials. A més, el Departament també està treballant per promoure el català en tots els àmbits, a través d'altres departaments i administracions.